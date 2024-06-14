Зеленский прилетел на «саммит мира» в Швейцарию. Фото

14 июня 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский анонсировал два дня интенсивной работы Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в «саммите мира» по вопросу российско-украинского конфликта. Об этом сообщил сам глава страны. «Прибыл в Швейцарию на глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В саммите примут участие 92 страны и восемь организаций. При этом в ООН входят 193 государства. Россия на мероприятие, призванное найти пути решения украинского кризиса, не была приглашена. Официальные лица РФ выражали недоумение тем, как Запад собирается говорить об окончании российско-украинского конфликта без участия самой России. Президент страны Владимир Путин заявлял, что конференция в Швейцарии является уловкой, призванной отвлечь внимание и обозначить легитимность украинской власти после истечения официального срока полномочий Зеленского. В свою очередь, он предложил Киеву реальные условия прекращения огня. telegram-канал Владимира Зеленского Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в «саммите мира» по вопросу российско-украинского конфликта. Об этом сообщил сам глава страны. «Прибыл в Швейцарию на глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В саммите примут участие 92 страны и восемь организаций. При этом в ООН входят 193 государства. Россия на мероприятие, призванное найти пути решения украинского кризиса, не была приглашена. Официальные лица РФ выражали недоумение тем, как Запад собирается говорить об окончании российско-украинского конфликта без участия самой России. Президент страны Владимир Путин заявлял, что конференция в Швейцарии является уловкой, призванной отвлечь внимание и обозначить легитимность украинской власти после истечения официального срока полномочий Зеленского. В свою очередь, он предложил Киеву реальные условия прекращения огня.