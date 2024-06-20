В Тюмени эвакуировали ТЦ «Зеленый берег»
В Тюмени второй день подряд эвакуируют ТЦ «Зеленый берег». Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.
«ТЦ „Зеленый Берег“ вновь эвакуировали. Очевидец сообщает, что около часа ждет, когда людей начнут пускать внутрь», — сообщили в telegram-канале «Тюмень №1».
Также в комментариях уточнили, что людей попросили выйти после пожарной тревоги. URA.RU отправило запрос в ФСБ России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее этот ТЦ эвакуировали 19 июня. Очевидцы сообщали, что на место должны были приехать кинологи с собаками.
В Тюмени второй день подряд эвакуируют ТЦ «Зеленый берег»
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