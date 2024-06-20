В Тюмени второй раз эвакуировали крупный ТЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени эвакуировали ТЦ «Зеленый берег»
В Тюмени эвакуировали ТЦ «Зеленый берег» Фото:

В Тюмени второй день подряд эвакуируют ТЦ «Зеленый берег». Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

«ТЦ „Зеленый Берег“ вновь эвакуировали. Очевидец сообщает, что около часа ждет, когда людей начнут пускать внутрь», — сообщили в telegram-канале «Тюмень №1».

Также в комментариях уточнили, что людей попросили выйти после пожарной тревоги. URA.RU отправило запрос в ФСБ России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее этот ТЦ эвакуировали 19 июня. Очевидцы сообщали, что на место должны были приехать кинологи с собаками.

В Тюмени второй день подряд эвакуируют ТЦ «Зеленый берег»
В Тюмени второй день подряд эвакуируют ТЦ «Зеленый берег»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени второй день подряд эвакуируют ТЦ «Зеленый берег». Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы. «ТЦ „Зеленый Берег“ вновь эвакуировали. Очевидец сообщает, что около часа ждет, когда людей начнут пускать внутрь», — сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». Также в комментариях уточнили, что людей попросили выйти после пожарной тревоги. URA.RU отправило запрос в ФСБ России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее этот ТЦ эвакуировали 19 июня. Очевидцы сообщали, что на место должны были приехать кинологи с собаками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...