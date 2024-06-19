Торговый центр эвакуировали вечером 19 июня
В Тюмени эвакуировали торговый центр «Зеленый Берег». Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.
«ТЦ „Зеленый Берег“ эвакуировали, сообщают очевидцы. Никого не пускают, ждут кинологов с собаками», — сообщили в telegram-канале «Тюмень №1».
Комментарии правоохранительных органов ожидаются. Ранее в Тюмени днем 19 июня эвакуировали сразу несколько крупных объектов. В том числе, музей, отель и автовокзал. Сотрудники правоохранительных органов проверили подозрительные сообщения, информация о минировании не подтвердилась.
Эвакуация произошла 19 июня
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