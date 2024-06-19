В Тюмени эвакуировали крупный ТЦ. Фото

В Тюмени эвакуировали торговый центр «Зеленый Берег»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр эвакуировали вечером 19 июня
Торговый центр эвакуировали вечером 19 июня Фото:

В Тюмени эвакуировали торговый центр «Зеленый Берег». Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

«ТЦ „Зеленый Берег“ эвакуировали, сообщают очевидцы. Никого не пускают, ждут кинологов с собаками», — сообщили в telegram-канале «Тюмень №1».

Комментарии правоохранительных органов ожидаются. Ранее в Тюмени днем 19 июня эвакуировали сразу несколько крупных объектов. В том числе, музей, отель и автовокзал. Сотрудники правоохранительных органов проверили подозрительные сообщения, информация о минировании не подтвердилась. 

Эвакуация произошла 19 июня
Эвакуация произошла 19 июня
Фото:

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В Тюмени эвакуировали торговый центр «Зеленый Берег». Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы. «ТЦ „Зеленый Берег“ эвакуировали, сообщают очевидцы. Никого не пускают, ждут кинологов с собаками», — сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». Комментарии правоохранительных органов ожидаются. Ранее в Тюмени днем 19 июня эвакуировали сразу несколько крупных объектов. В том числе, музей, отель и автовокзал. Сотрудники правоохранительных органов проверили подозрительные сообщения, информация о минировании не подтвердилась. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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