Холдинг, в который вошел аэропорт Салехарда, попал под санкции ЕС
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Страны Европейского Союза (ЕС) ввели санкции против ООО «Новапорт Холдинг» в который входит аэропорт Салехарда. Соответствующий документ размещен 24 июня на официальных интернет-ресурсах ЕС.
«ООО „Новапорт Холдинг“ включен в санкционные списки ЕС 24 июня», — сообщается в документе. В состав холдинга входит аэропорт Салехарда.
Корреспондент агентства направил запрос в компанию с просьбой прокомментировать, как санкции могут отразиться на обслуживании и реконструкции аэропорта Салехард. На момент публикации новости ответ не получен.
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