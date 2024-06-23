23 июня 2024

Холдинг, в который входит аэропорт Салехарда, попал под санкции ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Холдинг, в который вошел аэропорт Салехарда, попал под санкции ЕС
Холдинг, в который вошел аэропорт Салехарда, попал под санкции ЕС Фото:
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Страны Европейского Союза (ЕС) ввели санкции против ООО «Новапорт Холдинг» в который входит аэропорт Салехарда. Соответствующий документ размещен 24 июня на официальных интернет-ресурсах ЕС.

«ООО „Новапорт Холдинг“ включен в санкционные списки ЕС 24 июня», — сообщается в документе. В состав холдинга входит аэропорт Салехарда.

Корреспондент агентства направил запрос в компанию с просьбой прокомментировать, как санкции могут отразиться на обслуживании и реконструкции аэропорта Салехард. На момент публикации новости ответ не получен.

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Страны Европейского Союза (ЕС) ввели санкции против ООО «Новапорт Холдинг» в который входит аэропорт Салехарда. Соответствующий документ размещен 24 июня на официальных интернет-ресурсах ЕС. «ООО „Новапорт Холдинг“ включен в санкционные списки ЕС 24 июня», — сообщается в документе. В состав холдинга входит аэропорт Салехарда. Корреспондент агентства направил запрос в компанию с просьбой прокомментировать, как санкции могут отразиться на обслуживании и реконструкции аэропорта Салехард. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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