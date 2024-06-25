Оперный певец Корчак и хор Пятницкого выступят в Курганской области. Афиша

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Концерт Дмитрия Корчака на Троицкой площади. Курган , дмитрий корчак
Спустя пять лет в Кургане выступит оперный певец Дмитрий Корчак Фото:

В Курганской области в рамках фестиваля от «Востока до Запада» выступят оперный певец Дмитрий Корчак и Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого. Данная информация размещена в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«С 9 по 17 июля Курганская область вновь собирает жителей и гостей области на масштабном проекте — Международном музыкальном фестивале „От Востока до Запада“! Фестиваль будет проходить в течение девяти дней и включать в себя десять концертов с участием звезд мировой величины — Дмитрия Корчака (тенор) и государственного академического народного Хора им. М.Е. Пятницкого», — указано в сообщении.

Программа фестиваля:

  • 9 июля, 20:00. Троицкая площадь Кургана. Выступят оперный тенор Дмитрий Корчак, Зауральский оркестр русских народных инструментов и Зауральский симфонический оркестр;
  • 10 июля, 20:00. Площадь ДК ШААЗ города Шадринск. Выступят Зауральский симфонический оркестр и DJ First;
  • 11 июля, 19:00. Площадь села Мишкино. Выступит ансамбль народных инструментов «Царево городище»;
  • 12 июля, 19:00. Сквер города Шумихи. Выступят артисты областной филармонии Павел Базанов и Николай Горланов;
  • 13 июля, 19:00. Троицкая площадь Кургана. Выступят Зауральский симфонический оркестр и DJ First;
  • 19:00. Площадь города Куртамыш. Выступят ансамбль «Цветень» и Зауральское трио баянистов;
  • 14 июля, 19:00. Площадь села Кетово. Выступит ансамбль народных инструментов «Царево городище»;
  • 15 июля, 19:00. Открытая площадка КОЦ села Звериноголовское. Выступят ансамбль «Цветень» и Зауральское трио баянистов;
  • 16 июля, 19:00. Набережная города Петухово. Выступят артисты областной филармонии Павел Базанов и Николай Горланов;
  • 17 июля, 19:00. Закрытие фестиваля в Кургане на Троицкой площади. Выступит Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого.

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В Курганской области в рамках фестиваля от «Востока до Запада» выступят оперный певец Дмитрий Корчак и Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого. Данная информация размещена в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «С 9 по 17 июля Курганская область вновь собирает жителей и гостей области на масштабном проекте — Международном музыкальном фестивале „От Востока до Запада“! Фестиваль будет проходить в течение девяти дней и включать в себя десять концертов с участием звезд мировой величины — Дмитрия Корчака (тенор) и государственного академического народного Хора им. М.Е. Пятницкого», — указано в сообщении. Программа фестиваля:
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