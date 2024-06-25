Армия и оружие Сын спикера курганской думы, старший лейтенант Низамутдинов погиб на СВО. Фото 26 июня 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Старший лейтенант из Курганской области погиб в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший лейтенант Артем Низамутдинов из Целинного округа села Рыбное (Курганская область) погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате. Известно, что боец ранее был награжден орденом Мужества и является сыном председателя думы Целинного муниципального округа Хамита Низамутдинова. «Старший лейтенант Артем Низамутдинов. Он закончил Новосибирское высшее командное училище в 2020-м году, после этого заключил контракт с ВС России. Был командиром взвода», — сообщили в военкомате. Отмечается, что боец погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции 13 июня. Ранее URA.RU писало, что Курганского военнослужащего Артема Низамутдинова, участвующего в спецоперации на Украине, наградили по указу президента РФ Владимира Путина. Он был удостоен ордена Мужества в 2022 году. Артем Низамутдинов погиб при выполнении боевых задач группа администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Старший лейтенант Артем Низамутдинов из Целинного округа села Рыбное (Курганская область) погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате. Известно, что боец ранее был награжден орденом Мужества и является сыном председателя думы Целинного муниципального округа Хамита Низамутдинова. «Старший лейтенант Артем Низамутдинов. Он закончил Новосибирское высшее командное училище в 2020-м году, после этого заключил контракт с ВС России. Был командиром взвода», — сообщили в военкомате. Отмечается, что боец погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции 13 июня. Ранее URA.RU писало, что Курганского военнослужащего Артема Низамутдинова, участвующего в спецоперации на Украине, наградили по указу президента РФ Владимира Путина. Он был удостоен ордена Мужества в 2022 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям