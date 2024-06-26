Центр Илизарова в Кургане внедряет новый метод лечения позвоночника

Врачи Центра Илизарова внедряют новые техники операций на позвоночнике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Центре Илизарова теперь используют новый метод для лечения позвоночника. Это эндоскопия — операция с маленьким разрезом, которая помогает быстро начать лечение. Этот способ хорош для пациентов, потому что не нужно делать большие разрезы, и это безопаснее, сообщили URA.RU в пресс-службе медцентра.

«Сейчас эра минимизации хирургии. С помощью эндоскопической техники мы имеем возможность через небольшой разрез кожи войти в очаг воспаления на позвоночнике, взять субстрат на анализ, сдать несколько фрагментов ткани на бактериологический посев и в течение трех-пяти дней получить первичный результат, чтобы подобрать правильную антибиотикотерапию для пациента», — рассказывает руководитель группы гнойной вертебрологии Максим Древаль.

К настоящему времени в Центре Илизарова выполнено уже шесть операций, главным образом на поясничном отделе позвоночника. Один из пациентов, 68-летний житель Южного Федерального округа, прибыл в клинику с множественными абсцессами. «Пациент перенес несколько ревизионных операций после инфицирования зоны оперативного вмешательства. Мы провели серию сложных операций, включая эндоскопическое удаление абсцессов и санацию инфицированных имплантатов», — рассказывает Древаль.

В операционной команде работали высококвалифицированные специалисты, включая анестезиологов и операционных сестер. Пациенту предстоит длительное лечение с последующим курсом антибиотикотерапии и восстановлением опороспособности позвоночника.

Имплантассоциированная инфекция позвоночника — это сложная и актуальная проблема, вызывающая большой интерес в медицинской общественности. Доклады врачей Центра Илизарова о новой методике уже вызвали резонанс на научных конференциях.

В перспективе новый метод может стать частью клинических рекомендаций Центра и будет использоваться для лечения пожилых пациентов и лиц с тяжелым статусом. Малоинвазивная хирургия для этих категорий является жизненно-важной альтернативой более рискованным традиционным операциям.