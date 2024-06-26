В Тюмени наградили основателя «Бессмертного полка» Геннадия Иванова

Жителю Тюмени и основателю движения «Бессмертный полк» Геннадию Иванову присвоили звание «Почетный гражданин Тюмени». Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«За присвоение звания создателю движения „Бессмертный полк“ Геннадию Иванову проголосовали депутаты гордумы. Движение зародилось в Тюмени в 2007 году. Геннадий Иванов предложил горожанам в День Победы выйти на улицы с портретами родных — участников Великой Отечественной войны», — указано в сообщении.
Награду вручат тюменцу на праздновании Дня города 29 июля. В движении «Бессмертный полк» ежегодно участвуют тысячи людей со всей России и мира.
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Жителю Тюмени и основателю движения «Бессмертный полк» Геннадию Иванову присвоили звание «Почетный гражданин Тюмени». Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «За присвоение звания создателю движения „Бессмертный полк“ Геннадию Иванову проголосовали депутаты гордумы. Движение зародилось в Тюмени в 2007 году. Геннадий Иванов предложил горожанам в День Победы выйти на улицы с портретами родных — участников Великой Отечественной войны», — указано в сообщении. Награду вручат тюменцу на праздновании Дня города 29 июля. В движении «Бессмертный полк» ежегодно участвуют тысячи людей со всей России и мира.