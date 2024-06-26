Работы будут проходит на участке улицы Орджоникидзе на пересечении с улицей Свердлова
В Тюмени на три дня перекроют улицу Орджоникидзе из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает администрация города.
«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 05.07.2024 по 08.07.2024 будет прекращено движение транспортных средств ул. Орджоникидзе в районе дома по ул. Свердлова, 22», — указано в сообщении.
Объехать ремонтируемый участок можно по улице Сакко или улице Свердлова. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в июле перекроют 11 дорог.
В Тюмени перекроют улицу Орджоникидзе
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