В Тюмени перекроют одну из центральных улиц. Фото

В Тюмени закроют движение по улице Орджоникидзе на три дня

27 июня 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Работы будут проходит на участке улицы Орджоникидзе на пересечении с улицей Свердлова Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на три дня перекроют улицу Орджоникидзе из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает администрация города. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 05.07.2024 по 08.07.2024 будет прекращено движение транспортных средств ул. Орджоникидзе в районе дома по ул. Свердлова, 22», — указано в сообщении. Объехать ремонтируемый участок можно по улице Сакко или улице Свердлова. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в июле перекроют 11 дорог. В Тюмени перекроют улицу Орджоникидзе Администрация города Тюмени Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на три дня перекроют улицу Орджоникидзе из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает администрация города. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 05.07.2024 по 08.07.2024 будет прекращено движение транспортных средств ул. Орджоникидзе в районе дома по ул. Свердлова, 22», — указано в сообщении. Объехать ремонтируемый участок можно по улице Сакко или улице Свердлова. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в июле перекроют 11 дорог.