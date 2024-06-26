26 июня 2024

В Тюмени перекроют одну из центральных улиц. Фото

В Тюмени закроют движение по улице Орджоникидзе на три дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Тюмень, ремонт дороги, знак ремонт дороги, ремонт дорог, ремонтные работы, знак ремонт дорог, знак ремонт, знак ремонтные работы
Работы будут проходит на участке улицы Орджоникидзе на пересечении с улицей Свердлова Фото:

В Тюмени на три дня перекроют улицу Орджоникидзе из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает администрация города.

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 05.07.2024 по 08.07.2024 будет прекращено движение транспортных средств ул. Орджоникидзе в районе дома по ул. Свердлова, 22», — указано в сообщении.

Объехать ремонтируемый участок можно по улице Сакко или улице Свердлова. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в июле перекроют 11 дорог.

В Тюмени перекроют улицу Орджоникидзе
В Тюмени перекроют улицу Орджоникидзе
Фото:

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В Тюмени на три дня перекроют улицу Орджоникидзе из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает администрация города. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 05.07.2024 по 08.07.2024 будет прекращено движение транспортных средств ул. Орджоникидзе в районе дома по ул. Свердлова, 22», — указано в сообщении. Объехать ремонтируемый участок можно по улице Сакко или улице Свердлова. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в июле перекроют 11 дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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