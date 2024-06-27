27 июня 2024

В Тюмени запретят продавать алкоголь

В Тюмени в День молодежи 29 июня ввели запрет на продажу спиртного
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, знак, бутылка, алкоголь, пить запрещено
Спиртное не будут продавать с 08:00 до 21:00 Фото:

В Тюмени в День молодежи 29 июня нельзя будет купить алкоголь в магазинах. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«29 июня установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00. Причина — празднование Дня молодежи», — рассказали в мэрии.

Там также отметили, что тюменцы смогут приобрести спиртное в кафе и ресторанах. Но употреблять его можно будет только в самом заведении, продажа на вынос также запрещена.

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В Тюмени в День молодежи 29 июня нельзя будет купить алкоголь в магазинах. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «29 июня установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00. Причина — празднование Дня молодежи», — рассказали в мэрии. Там также отметили, что тюменцы смогут приобрести спиртное в кафе и ресторанах. Но употреблять его можно будет только в самом заведении, продажа на вынос также запрещена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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