В Тюмени запретят продавать алкоголь

Спиртное не будут продавать с 08:00 до 21:00
В Тюмени в День молодежи 29 июня нельзя будет купить алкоголь в магазинах. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«29 июня установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00. Причина — празднование Дня молодежи», — рассказали в мэрии.
Там также отметили, что тюменцы смогут приобрести спиртное в кафе и ресторанах. Но употреблять его можно будет только в самом заведении, продажа на вынос также запрещена.
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