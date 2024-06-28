Горожане возмутились состоянием самого дорогого пляжа в Тюмени

28 июня 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Горожане жалуются на твердый песок и грязную воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюмени пожаловались на состояние пляжа на базе отдыха Lipovoe. По их словам, на одноименном озере загрязнен берег и вода. Об этом они сообщили в приложении 2ГИС. По данным агентства, этот пляжный клуб считается одним из самых дорогих в городе. «Отвратительный пляж, только один пафос. Ужасно твердый песок и грязная вода для своих денег. Приехали сюда отдохнуть, уехали через час», — написала тюменка Ольга в приложении. На состояние берега пожаловалась и другие жители Тюмени. «За 1 200 с человека получаете болото с ушатанными лежаками и убогим зонтиком (все в паутине, мошкаре и пауках)», — такой отзыв оставила тюменка Екатерина. «От мошкары территория не обработана, купание запрещено, хотя все купаются, но вода ужасно грязная, часть пляжа в каких-то корягах», — сообщил тюменец Владислав. Региональное управление Роспотребнадзора не включило озеро «Липовое» в список разрешенных мест для купания. Пляжный клуб считается одним из самых дорогих платных пляжей в городе. Администратор пляжного клуба Lipovoe попросил отправить письменный запрос на официальную почту комплекса. В настоящий момент ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени пожаловались на состояние пляжа на базе отдыха Lipovoe. По их словам, на одноименном озере загрязнен берег и вода. Об этом они сообщили в приложении 2ГИС. По данным агентства, этот пляжный клуб считается одним из самых дорогих в городе. «Отвратительный пляж, только один пафос. Ужасно твердый песок и грязная вода для своих денег. Приехали сюда отдохнуть, уехали через час», — написала тюменка Ольга в приложении. На состояние берега пожаловалась и другие жители Тюмени. «За 1 200 с человека получаете болото с ушатанными лежаками и убогим зонтиком (все в паутине, мошкаре и пауках)», — такой отзыв оставила тюменка Екатерина. «От мошкары территория не обработана, купание запрещено, хотя все купаются, но вода ужасно грязная, часть пляжа в каких-то корягах», — сообщил тюменец Владислав. Региональное управление Роспотребнадзора не включило озеро «Липовое» в список разрешенных мест для купания. Пляжный клуб считается одним из самых дорогих платных пляжей в городе. Администратор пляжного клуба Lipovoe попросил отправить письменный запрос на официальную почту комплекса. В настоящий момент ответ ожидается.