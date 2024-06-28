В двух районах Кургана из-за утечки снизили подачу воды

Подачу воды снизили для поиска утечки
В районах Заозерный и Рябково снизили давление в сети холодного водоснабжения для поиска утечки. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».
«Для поиска утечки снижено давление в сети холодного водоснабжения в Заозерном и левой части Рябково. На данный момент бригады компании обследуют сети для выявления места аварии и ее устранения», — сообщили в telegram-канале организации.
Сообщалось, что в Кургане на улице Гоголя временно перекроют движение. Такие меры приняты для проведения срочных ремонтных работ на водопроводной сети в районе дома №16.
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