28 июня 2024

В двух районах Кургана из-за утечки снизили подачу воды

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Подачу воды снизили для поиска утечки
Подачу воды снизили для поиска утечки Фото:

В районах Заозерный и Рябково снизили давление в сети холодного водоснабжения для поиска утечки. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«Для поиска утечки снижено давление в сети холодного водоснабжения в Заозерном и левой части Рябково. На данный момент бригады компании обследуют сети для выявления места аварии и ее устранения», — сообщили в telegram-канале организации.

Сообщалось, что в Кургане на улице Гоголя временно перекроют движение. Такие меры приняты для проведения срочных ремонтных работ на водопроводной сети в районе дома №16.

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В районах Заозерный и Рябково снизили давление в сети холодного водоснабжения для поиска утечки. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз». «Для поиска утечки снижено давление в сети холодного водоснабжения в Заозерном и левой части Рябково. На данный момент бригады компании обследуют сети для выявления места аварии и ее устранения», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что в Кургане на улице Гоголя временно перекроют движение. Такие меры приняты для проведения срочных ремонтных работ на водопроводной сети в районе дома №16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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