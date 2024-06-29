СК завел дело по атаке ВСУ на Курскую область, где погибли дети: главное о СВО к вечеру 29 июня

В СК возбудили дело после теракта ВСУ в Курской области, там погибли двое детей

29 июня 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

В Следственном комитете РФ завели уголовное дело по факту атаки ВСУ на Курскую область и гибели пятерых людей Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за атаки ВСУ на Курскую область. В результате этого погибло пять человек, среди них было двое детей. Состояние еще двух людей расценивается как тяжелое. Главные новости спецоперации к вечеру 29 июня — в материале URA.RU. Удары ВСУ по Курской области и уголовное дело по этому факту В деревне Городище Рыльского района региона в результате сброса боеприпаса с беспилотника Украины на жилой дом погибли пять мирных жителей. Врио главы региона Алексей Смирнов отметил, что среди них есть двое детей. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии, они направлены в больницу. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте из-за этой атаки. На данный момент СК РФ расследует обстоятельства трагедии и выясняет лиц, которые были причастны к обстрелу. Армия России освободила Шумы в ДНР Группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республике. Около недели назад российские военные неожиданно для ВСУ начали продвигаться от Горловки в направлении Торецка. Атака ВСУ по Белгородской области В результате ударов украинских военных дронами-камикадзе по региону ранения получили три мирных жителя. Так, на автодороге Зиборовка — Нечаевка водитель КАМАЗа получил осколочные ранения ног и минно-взрывную травму. В селе Богун-Городок после удара ВСУ по легковому автомобилю пострадали мужчина и женщина, у первого — сотрясение головного мозга, баротравма и ранения мягких тканей предплечья и живота, а у женщин — сотрясение головного мозга, баротравма и термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног. ВС РФ сбили воздушные цели после объявления тревоги в Севастополе В районе Балаклавы и над Севастополем средства ПВО сбили две воздушные цели Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Это произошло после объявления воздушной тревоги в регионе. Осколки сбитых целей упали в Балаклавском районе и прибрежной зоне. По предварительной информации, в районе Ялтинского кольца произошло падение осколков, которое привело к возгоранию травы. В Балаклаве зафиксированы повреждения кровли частного дома, связанные с падением осколков. Взрыв на складе ВСУ, где хранилось западное оружие В Матвеевке, расположенной в Запорожской области, произошел взрыв на складе ВСУ. Там хранились ракеты для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Также сообщается о взрыве на другом складе украинской армии в том же регионе. Целью атаки стал объект, расположенный в карьере, где, согласно источникам из подполья, также находились боезапасы и военная техника. Взрывы в Херсонской области Украинские корреспонденты сообщили о взрывах в Херсоне. Детали происшествия и возможные причины взрывов пока не уточняются. Также ранее в ночь перед инцидентом была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах страны. Среди них: Киевская, Винницкая, Черкасская и Харьковская области. ВС РФ нанесли удар по противнику с воздуха с помощью Ка-52М Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М ударил по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Для атаки были использованы управляемые авиационные ракеты «Вихрь» и неуправляемые — С-8. Все цели были успешно поражены, пишет «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за атаки ВСУ на Курскую область. В результате этого погибло пять человек, среди них было двое детей. Состояние еще двух людей расценивается как тяжелое. Главные новости спецоперации к вечеру 29 июня — в материале URA.RU. В деревне Городище Рыльского района региона в результате сброса боеприпаса с беспилотника Украины на жилой дом погибли пять мирных жителей. Врио главы региона Алексей Смирнов отметил, что среди них есть двое детей. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии, они направлены в больницу. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте из-за этой атаки. На данный момент СК РФ расследует обстоятельства трагедии и выясняет лиц, которые были причастны к обстрелу. Группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республике. Около недели назад российские военные неожиданно для ВСУ начали продвигаться от Горловки в направлении Торецка. В результате ударов украинских военных дронами-камикадзе по региону ранения получили три мирных жителя. Так, на автодороге Зиборовка — Нечаевка водитель КАМАЗа получил осколочные ранения ног и минно-взрывную травму. В селе Богун-Городок после удара ВСУ по легковому автомобилю пострадали мужчина и женщина, у первого — сотрясение головного мозга, баротравма и ранения мягких тканей предплечья и живота, а у женщин — сотрясение головного мозга, баротравма и термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног. В районе Балаклавы и над Севастополем средства ПВО сбили две воздушные цели Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Это произошло после объявления воздушной тревоги в регионе. Осколки сбитых целей упали в Балаклавском районе и прибрежной зоне. По предварительной информации, в районе Ялтинского кольца произошло падение осколков, которое привело к возгоранию травы. В Балаклаве зафиксированы повреждения кровли частного дома, связанные с падением осколков. В Матвеевке, расположенной в Запорожской области, произошел взрыв на складе ВСУ. Там хранились ракеты для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Также сообщается о взрыве на другом складе украинской армии в том же регионе. Целью атаки стал объект, расположенный в карьере, где, согласно источникам из подполья, также находились боезапасы и военная техника. Украинские корреспонденты сообщили о взрывах в Херсоне. Детали происшествия и возможные причины взрывов пока не уточняются. Также ранее в ночь перед инцидентом была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах страны. Среди них: Киевская, Винницкая, Черкасская и Харьковская области. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М ударил по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Для атаки были использованы управляемые авиационные ракеты «Вихрь» и неуправляемые — С-8. Все цели были успешно поражены, пишет «Пятый канал».