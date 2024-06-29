На Украине заявили о взрывах в Херсоне

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в стране Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне сообщают о взрывах. Об этом сообщает украинское СМИ «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — сообщают корреспонденты «Общественного». На Украине с ночи была объявлена воздушная тревога в нескольких областях, включая Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Харьковскую области.

Также сообщалось о частичном разрушении девятиэтажки в Днепре. Причиной предварительно называют взрыв. Недавно сообщали о взрывах и в Киеве, передает 360.ru.

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В Херсоне сообщают о взрывах. Об этом сообщает украинское СМИ «Общественное». «В Херсоне слышны взрывы», — сообщают корреспонденты «Общественного». На Украине с ночи была объявлена воздушная тревога в нескольких областях, включая Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Харьковскую области. Также сообщалось о частичном разрушении девятиэтажки в Днепре. Причиной предварительно называют взрыв. Недавно сообщали о взрывах и в Киеве, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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