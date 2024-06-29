На Украине заявили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщают о взрывах в стране
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсоне сообщают о взрывах. Об этом сообщает украинское СМИ «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», — сообщают корреспонденты «Общественного». На Украине с ночи была объявлена воздушная тревога в нескольких областях, включая Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Харьковскую области.
Также сообщалось о частичном разрушении девятиэтажки в Днепре. Причиной предварительно называют взрыв. Недавно сообщали о взрывах и в Киеве, передает
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