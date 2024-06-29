От атаки ВСУ по Белгородской области пострадали трое

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое. У мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Помимо этого, в том же селе были атакованы еще два автомобиля, однако в этих случаях, по данным губернатора, пострадавших нет. Также водитель КАМАЗа, поврежденного дроном-камикадзе на автодороге Зиборовка — Нечаевка, получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.
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