От атаки ВСУ по Белгородской области пострадали трое

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Трое человек пострадали от атак ВСУ в населенных пунктах Белгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое. У мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в том же селе были атакованы еще два автомобиля, однако в этих случаях, по данным губернатора, пострадавших нет. Также водитель КАМАЗа, поврежденного дроном-камикадзе на автодороге Зиборовка — Нечаевка, получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

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Три мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое. У мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Помимо этого, в том же селе были атакованы еще два автомобиля, однако в этих случаях, по данным губернатора, пострадавших нет. Также водитель КАМАЗа, поврежденного дроном-камикадзе на автодороге Зиборовка — Нечаевка, получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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