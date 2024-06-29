Подполье: в Запорожье произошел взрыв на складе ВСУ с ракетами HIMARS

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На складе с ракетами для HIMARS произошли взрывы днем 29 июня Фото:
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В Матвеевке Запорожской области произошел взрыв на складе ВСУ, где хранятся ракеты для HIMARS. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы. Об этом сообщили в подполье.

«Удар зафиксирован по карьеру в Запорожской области, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Кроме того, мощный взрыв прогремел в Матвеевке Запорожской области, где находится склад ВСУ с ракетами для HIMARS», — сообщили в подполье РИА Новости.

Об ударах в подконтрольном ВСУ Запорожье сообщалось ранее. Украинские СМИ писали о воздушной тревоге и взрывах.

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В Матвеевке Запорожской области произошел взрыв на складе ВСУ, где хранятся ракеты для HIMARS. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы. Об этом сообщили в подполье. «Удар зафиксирован по карьеру в Запорожской области, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Кроме того, мощный взрыв прогремел в Матвеевке Запорожской области, где находится склад ВСУ с ракетами для HIMARS», — сообщили в подполье РИА Новости. Об ударах в подконтрольном ВСУ Запорожье сообщалось ранее. Украинские СМИ писали о воздушной тревоге и взрывах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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