Подполье: в Запорожье произошел взрыв на складе ВСУ с ракетами HIMARS

29 июня 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

На складе с ракетами для HIMARS произошли взрывы днем 29 июня Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Матвеевке Запорожской области произошел взрыв на складе ВСУ, где хранятся ракеты для HIMARS. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы. Об этом сообщили в подполье. «Удар зафиксирован по карьеру в Запорожской области, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Кроме того, мощный взрыв прогремел в Матвеевке Запорожской области, где находится склад ВСУ с ракетами для HIMARS», — сообщили в подполье РИА Новости. Об ударах в подконтрольном ВСУ Запорожье сообщалось ранее. Украинские СМИ писали о воздушной тревоге и взрывах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Матвеевке Запорожской области произошел взрыв на складе ВСУ, где хранятся ракеты для HIMARS. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы. Об этом сообщили в подполье. «Удар зафиксирован по карьеру в Запорожской области, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Кроме того, мощный взрыв прогремел в Матвеевке Запорожской области, где находится склад ВСУ с ракетами для HIMARS», — сообщили в подполье РИА Новости. Об ударах в подконтрольном ВСУ Запорожье сообщалось ранее. Украинские СМИ писали о воздушной тревоге и взрывах.