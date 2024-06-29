Подполье: в Запорожье произошел взрыв на складе ВСУ с ракетами HIMARS

В Матвеевке Запорожской области произошел взрыв на складе ВСУ, где хранятся ракеты для HIMARS. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы. Об этом сообщили в подполье.
«Удар зафиксирован по карьеру в Запорожской области, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Кроме того, мощный взрыв прогремел в Матвеевке Запорожской области, где находится склад ВСУ с ракетами для HIMARS», — сообщили в подполье РИА Новости.
Об ударах в подконтрольном ВСУ Запорожье сообщалось ранее. Украинские СМИ писали о воздушной тревоге и взрывах.
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