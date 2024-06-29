Над Севастополем сбили воздушные цели после объявления тревоги

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, сгоревшая крыша, разрушения, обстрел, белгород, прилет в крышу
В результате падения осколков была повреждена кровля жилого дома (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над акваторией Севастополя и в районе Балаклавы сбили две воздушные цели с помощью систем ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

«Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — написал Развожаев в Telegram.

По предварительным данным, в результате падения осколков в районе Ялтинского кольца загорелась трава. В Балаклаве повреждена кровля частного дома. По сообщениям ряда СМИ, целью ударов ВСУ была Балаклавская ТЭС, а также зона ПВО Тарханкута.

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Над акваторией Севастополя и в районе Балаклавы сбили две воздушные цели с помощью систем ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. «Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — написал Развожаев в Telegram. По предварительным данным, в результате падения осколков в районе Ялтинского кольца загорелась трава. В Балаклаве повреждена кровля частного дома. По сообщениям ряда СМИ, целью ударов ВСУ была Балаклавская ТЭС, а также зона ПВО Тарханкута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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