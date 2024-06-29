Над Севастополем сбили воздушные цели после объявления тревоги

Над акваторией Севастополя и в районе Балаклавы сбили две воздушные цели с помощью систем ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
«Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — написал Развожаев в Telegram.
По предварительным данным, в результате падения осколков в районе Ялтинского кольца загорелась трава. В Балаклаве повреждена кровля частного дома. По сообщениям ряда СМИ, целью ударов ВСУ была Балаклавская ТЭС, а также зона ПВО Тарханкута.
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