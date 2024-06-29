При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, включая детей

В Курской области в деревне Городище Рыльского района погибли пять человек в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Среди погибших двое маленьких детей.
«В результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребенка», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Еще два члена семьи находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в доставлены в Рыльскую районную больницу. Врио губернатора отметил, что коптер атаковал жилой дом.
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В Курской области в деревне Городище Рыльского района погибли пять человек в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Среди погибших двое маленьких детей. «В результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребенка», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Еще два члена семьи находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в доставлены в Рыльскую районную больницу. Врио губернатора отметил, что коптер атаковал жилой дом.