При атаке ВСУ в Курской области погибли пять человек, включая детей

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Последствия обстрела в Буденовском районе. Донецк, днр, донецк, разрушения, обстрел, сво
В результате атаки на жилой дом погибли двое маленьких детей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области в деревне Городище Рыльского района погибли пять человек в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Среди погибших двое маленьких детей.

«В результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребенка», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Еще два члена семьи находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в доставлены в Рыльскую районную больницу. Врио губернатора отметил, что коптер атаковал жилой дом.

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В Курской области в деревне Городище Рыльского района погибли пять человек в результате сброса боеприпаса украинским беспилотником. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Среди погибших двое маленьких детей. «В результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребенка», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Еще два члена семьи находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в доставлены в Рыльскую районную больницу. Врио губернатора отметил, что коптер атаковал жилой дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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