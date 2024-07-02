Самолет из Тюмени в Ереван сжег топливо над городом и вернулся в аэропорт вылета

Самолет кружил в небе более двух часов, сжигая топливо перед посадкой
В Тюмени задержан рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Ереван: утром 3 июля самолет взлетел, пару часов кружил над городом, чтобы сжечь топливо, а затем вернулся в Рощино. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту.
«Рейс UT 875 Тюмень — Ереван задержан по технической причине. Он вылетел в 06:18, но в 08:39 вернулся в Рощино. Все это время борт вырабатывал топливо. Сейчас пассажиры ждут замены самолета», — рассказали URA.RU в аэропорту.
Агентство направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ ожидается.
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