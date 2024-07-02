02 июля 2024

Самолет из Тюмени в Ереван сжег топливо над городом и вернулся в аэропорт вылета

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет кружил в небе более двух часов, сжигая топливо перед посадкой
Самолет кружил в небе более двух часов, сжигая топливо перед посадкой Фото:

В Тюмени задержан рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Ереван: утром 3 июля самолет взлетел, пару часов кружил над городом, чтобы сжечь топливо, а затем вернулся в Рощино. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту.

«Рейс UT 875 Тюмень — Ереван задержан по технической причине. Он вылетел в 06:18, но в 08:39 вернулся в Рощино. Все это время борт вырабатывал топливо. Сейчас пассажиры ждут замены самолета», — рассказали URA.RU в аэропорту.

Агентство направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ ожидается.

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В Тюмени задержан рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Ереван: утром 3 июля самолет взлетел, пару часов кружил над городом, чтобы сжечь топливо, а затем вернулся в Рощино. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту. «Рейс UT 875 Тюмень — Ереван задержан по технической причине. Он вылетел в 06:18, но в 08:39 вернулся в Рощино. Все это время борт вырабатывал топливо. Сейчас пассажиры ждут замены самолета», — рассказали URA.RU в аэропорту. Агентство направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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