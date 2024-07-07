07 июля 2024

Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан продолжил свою миссию мира Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжил свою «миссию мира», прибыв в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

«Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин», — передает агентство MTI слова Хаваши. Пресс-секретарь также отметил, что венгерский премьер уже 8 июля проведет встречу с председателем Си Цзиньпинем. Эта поездка является одной из тех, что Орбан проводит в рамках своей «миссии мира», которая должна помочь урегулировать конфликт на Украине.

Орбан уже посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил о планах на «несколько таких же неожиданных» встреч. Первым этапом его миссии стала поездка в Киев 2 июля. В контексте этих событий глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков к особой бдительности в преддверии следующих шагов Орбана.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжил свою «миссию мира», прибыв в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. «Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин», — передает агентство MTI слова Хаваши. Пресс-секретарь также отметил, что венгерский премьер уже 8 июля проведет встречу с председателем Си Цзиньпинем. Эта поездка является одной из тех, что Орбан проводит в рамках своей «миссии мира», которая должна помочь урегулировать конфликт на Украине. Орбан уже посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил о планах на «несколько таких же неожиданных» встреч. Первым этапом его миссии стала поездка в Киев 2 июля. В контексте этих событий глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков к особой бдительности в преддверии следующих шагов Орбана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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