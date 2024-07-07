Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

08 июля 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Орбан продолжил свою миссию мира Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжил свою «миссию мира», прибыв в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. «Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин», — передает агентство MTI слова Хаваши. Пресс-секретарь также отметил, что венгерский премьер уже 8 июля проведет встречу с председателем Си Цзиньпинем. Эта поездка является одной из тех, что Орбан проводит в рамках своей «миссии мира», которая должна помочь урегулировать конфликт на Украине. Орбан уже посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил о планах на «несколько таких же неожиданных» встреч. Первым этапом его миссии стала поездка в Киев 2 июля. В контексте этих событий глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков к особой бдительности в преддверии следующих шагов Орбана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжил свою «миссию мира», прибыв в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. «Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин», — передает агентство MTI слова Хаваши. Пресс-секретарь также отметил, что венгерский премьер уже 8 июля проведет встречу с председателем Си Цзиньпинем. Эта поездка является одной из тех, что Орбан проводит в рамках своей «миссии мира», которая должна помочь урегулировать конфликт на Украине. Орбан уже посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил о планах на «несколько таких же неожиданных» встреч. Первым этапом его миссии стала поездка в Киев 2 июля. В контексте этих событий глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков к особой бдительности в преддверии следующих шагов Орбана.