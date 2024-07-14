В Новороссийске введен режим ЧС из-за пожара

14 июля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

В Новороссийске из-за пожара ввели режим ЧС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. «Введен режим ЧС… В настоящее время в ликвидации пожаров задействованы: 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД и волонтеров, шесть единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по одному расчету лесопожарного центра», — поделился Кравченко в своем telegram-канале . С баз отдыха «Моряк» и «Романтик», которые находятся рядом с городом, подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек. По предварительной информации, 130 детей уже доставлены в безопасное место. Сегодня, 14 июля, с баз отдыха под Новороссийском эвакуируют туристов из-за лесного пожара. В тушении возгорания участвует пожарный расчет из Анапы, а также вертолет из Геленджика. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составляет 22 гектаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. «Введен режим ЧС… В настоящее время в ликвидации пожаров задействованы: 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД и волонтеров, шесть единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по одному расчету лесопожарного центра», — поделился Кравченко в своем telegram-канале. С баз отдыха «Моряк» и «Романтик», которые находятся рядом с городом, подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек. По предварительной информации, 130 детей уже доставлены в безопасное место. Сегодня, 14 июля, с баз отдыха под Новороссийском эвакуируют туристов из-за лесного пожара. В тушении возгорания участвует пожарный расчет из Анапы, а также вертолет из Геленджика. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составляет 22 гектаров.