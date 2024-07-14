В Новороссийске введен режим ЧС из-за пожара

На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Введен режим ЧС… В настоящее время в ликвидации пожаров задействованы: 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД и волонтеров, шесть единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по одному расчету лесопожарного центра», — поделился Кравченко в своем
С баз отдыха «Моряк» и «Романтик», которые находятся рядом с городом, подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек. По предварительной информации, 130 детей уже доставлены в безопасное место.
Сегодня, 14 июля, с баз отдыха под Новороссийском эвакуируют туристов из-за лесного пожара. В тушении возгорания участвует пожарный расчет из Анапы, а также вертолет из Геленджика. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составляет 22 гектаров.
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