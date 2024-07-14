С баз отдыха под Новороссийском эвакуируют туристов из-за лесного пожара

14 июля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло в лесной местности, уточнил Кравченко (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В районе Сухой щели в Новороссийске эвакуировали людей из-за пожара на площади 1 гектар. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.



«Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что возгорание произошло в районе лесного массива в Сухой щели. Также Кравченко рекомендовал воздержаться от поездок в районе пожара. На данный момент к тушению привлечены расчеты МЧС и все оперативные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Сухой щели в Новороссийске эвакуировали людей из-за пожара на площади 1 гектар. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. «Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что возгорание произошло в районе лесного массива в Сухой щели. Также Кравченко рекомендовал воздержаться от поездок в районе пожара. На данный момент к тушению привлечены расчеты МЧС и все оперативные службы.