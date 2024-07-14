С баз отдыха под Новороссийском эвакуируют туристов из-за лесного пожара

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Горит лес. Тюмень, пожар, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Возгорание произошло в лесной местности, уточнил Кравченко (архивное фото) Фото:

В районе Сухой щели в Новороссийске эвакуировали людей из-за пожара на площади 1 гектар. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что возгорание произошло в районе лесного массива в Сухой щели.

Также Кравченко рекомендовал воздержаться от поездок в районе пожара. На данный момент к тушению привлечены расчеты МЧС и все оперативные службы.

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В районе Сухой щели в Новороссийске эвакуировали людей из-за пожара на площади 1 гектар. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. «Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что возгорание произошло в районе лесного массива в Сухой щели. Также Кравченко рекомендовал воздержаться от поездок в районе пожара. На данный момент к тушению привлечены расчеты МЧС и все оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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