С баз отдыха под Новороссийском эвакуируют туристов из-за лесного пожара

Возгорание произошло в лесной местности, уточнил Кравченко (архивное фото)
В районе Сухой щели в Новороссийске эвакуировали людей из-за пожара на площади 1 гектар. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
«Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что возгорание произошло в районе лесного массива в Сухой щели.
Также Кравченко рекомендовал воздержаться от поездок в районе пожара. На данный момент к тушению привлечены расчеты МЧС и все оперативные службы.
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