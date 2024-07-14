Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 32 гектаров

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В Краснодарском крае действует режим ЧС из-за крупного пожара
В Краснодарском крае действует режим ЧС из-за крупного пожара Фото:

Площадь пожара в Краснодарском крае возросла до 32 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 32 гектаров», — заявили представители ведомства. Информацию об этом они разместили в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске введен режим ЧС из-за пожара. В ликвидации возгорания задействованы 46 пожарных и 12 единиц техники.

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Площадь пожара в Краснодарском крае возросла до 32 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России. «Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 32 гектаров», — заявили представители ведомства. Информацию об этом они разместили в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Новороссийске введен режим ЧС из-за пожара. В ликвидации возгорания задействованы 46 пожарных и 12 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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