В Краснодарском крае действует режим ЧС из-за крупного пожара
Площадь пожара в Краснодарском крае возросла до 32 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 32 гектаров», — заявили представители ведомства. Информацию об этом они разместили в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске введен режим ЧС из-за пожара. В ликвидации возгорания задействованы 46 пожарных и 12 единиц техники.
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