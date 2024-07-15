15 июля 2024

Найден мертвым тоболяк, пропавший больше двух недель назад

В Тобольске найден мертвым пропавший 30 июня Владимир Батурин
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец погиб в 42 года (архивное фото)
Тюменец погиб в 42 года (архивное фото) Фото:

В Тобольске обнаружен мертвым мужчина, который пропал 30 июня в микрорайоне Южный — Владимир Батурин. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень».

«Найден. Погиб», — коротко сообщают поисковики. Обстоятельства нахождения тела не озвучиваются.

Владимир Батурин пропал 30 июня в микрорайоне Южный Тобольска. Высокого мужчину с голубыми глазами и светлыми волосами искали больше двух недель. Ему было 42 года.

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В Тобольске обнаружен мертвым мужчина, который пропал 30 июня в микрорайоне Южный — Владимир Батурин. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». «Найден. Погиб», — коротко сообщают поисковики. Обстоятельства нахождения тела не озвучиваются. Владимир Батурин пропал 30 июня в микрорайоне Южный Тобольска. Высокого мужчину с голубыми глазами и светлыми волосами искали больше двух недель. Ему было 42 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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