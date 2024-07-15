Найден мертвым тоболяк, пропавший больше двух недель назад

Тюменец погиб в 42 года (архивное фото)
В Тобольске обнаружен мертвым мужчина, который пропал 30 июня в микрорайоне Южный — Владимир Батурин. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень».
«Найден. Погиб», — коротко сообщают поисковики. Обстоятельства нахождения тела не озвучиваются.
Владимир Батурин пропал 30 июня в микрорайоне Южный Тобольска. Высокого мужчину с голубыми глазами и светлыми волосами искали больше двух недель. Ему было 42 года.
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