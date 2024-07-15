Мэр Тюмени позвал горожан на совместную массовую пробежку в День города

Максим Афанасьев призвал тюменцев разделить его спортивное утро
Мэр Тюмени Максим Афанасьев пригласил горожан на совместную массовую пробежку, которая пройдет 27 июля в 08:30 в экопарке «Затюменский». Об этом сообщает администрация города.
«Утро 27 июля для главы начнется с забега „5 верст“ в экопарке „Затюменский“. Он приглашает всех горожан на большую, дружную пробежку, начало в 08:30», — сообщили в администрации.
Как ранее писало URA.RU, подобные пробежки Максим Афанасьев совершает каждую субботу. Также агентство рассказывало, как еще можно лично встретиться с мэром.
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