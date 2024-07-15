15 июля 2024

Мэр Тюмени позвал горожан на совместную массовую пробежку в День города

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Афанасьев призвал тюменцев разделить его спортивное утро
Максим Афанасьев призвал тюменцев разделить его спортивное утро Фото:

Мэр Тюмени Максим Афанасьев пригласил горожан на совместную массовую пробежку, которая пройдет 27 июля в 08:30 в экопарке «Затюменский». Об этом сообщает администрация города.

«Утро 27 июля для главы начнется с забега „5 верст“ в экопарке „Затюменский“. Он приглашает всех горожан на большую, дружную пробежку, начало в 08:30», — сообщили в администрации.

Как ранее писало URA.RU, подобные пробежки Максим Афанасьев совершает каждую субботу. Также агентство рассказывало, как еще можно лично встретиться с мэром.

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Мэр Тюмени Максим Афанасьев пригласил горожан на совместную массовую пробежку, которая пройдет 27 июля в 08:30 в экопарке «Затюменский». Об этом сообщает администрация города. «Утро 27 июля для главы начнется с забега „5 верст“ в экопарке „Затюменский“. Он приглашает всех горожан на большую, дружную пробежку, начало в 08:30», — сообщили в администрации. Как ранее писало URA.RU, подобные пробежки Максим Афанасьев совершает каждую субботу. Также агентство рассказывало, как еще можно лично встретиться с мэром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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