Мужчина оголил гениталии напротив детской площадки
В одном из дворов в Тюмени возле детской площадки очевидцы заметили мужчину без штанов и нижнего белья, чье лицо скрывалось под маской. Об этом тюменцы пишут в социальных сетях.
«На Флотской, 13 старый дед в маске расхаживает без штанов возле детей», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор решил остаться анонимным.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что в курсе ситуации. Размещенная информация уже проверяется сотрудниками полиции.
Полуголый мужчина находился у детской площадки
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