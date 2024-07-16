Возле детской площадки в Тюмени заметили мужчину без штанов и белья. Фото

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Мужчина оголил гениталии напротив детской площадки
Мужчина оголил гениталии напротив детской площадки Фото:

В одном из дворов в Тюмени возле детской площадки очевидцы заметили мужчину без штанов и нижнего белья, чье лицо скрывалось под маской. Об этом тюменцы пишут в социальных сетях.

«На Флотской, 13 старый дед в маске расхаживает без штанов возле детей», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор решил остаться анонимным.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что в курсе ситуации. Размещенная информация уже проверяется сотрудниками полиции.

Полуголый мужчина находился у детской площадки
Полуголый мужчина находился у детской площадки
Фото:

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В одном из дворов в Тюмени возле детской площадки очевидцы заметили мужчину без штанов и нижнего белья, чье лицо скрывалось под маской. Об этом тюменцы пишут в социальных сетях. «На Флотской, 13 старый дед в маске расхаживает без штанов возле детей», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор решил остаться анонимным. В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что в курсе ситуации. Размещенная информация уже проверяется сотрудниками полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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