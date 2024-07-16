В Тюмени подорожал бензин

Средняя стоимость литра бензина в Тюмени за неделю выросла почти на 50 копеек
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Удорожание замечено и по бензину, и по дизельному топливу (архивное фото)
Удорожание замечено и по бензину, и по дизельному топливу (архивное фото) Фото:

Средняя стоимость бензина в Тюмени за неделю повысилась почти на 50 копеек. Такие данные приводит сервис Fuelprices.

«Стоимость бензина, Тюмень. Рост цены по сравнению с прошлой неделей: АИ-92 — 51,15 рублей за литр (+0,58), АИ-95 — 56,30 рубля (+0,54), АИ-98 — 72,8 рубля (+0,30)», — такая информация содержится на сервисе.

Таким образом, средняя стоимость бензина за неделю выросла на 47 копеек. Дизель за этот же срок подорожал на 28 копеек (65,5 рублей за литр согласно данным сервиса).

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Средняя стоимость бензина в Тюмени за неделю повысилась почти на 50 копеек. Такие данные приводит сервис Fuelprices. «Стоимость бензина, Тюмень. Рост цены по сравнению с прошлой неделей: АИ-92 — 51,15 рублей за литр (+0,58), АИ-95 — 56,30 рубля (+0,54), АИ-98 — 72,8 рубля (+0,30)», — такая информация содержится на сервисе. Таким образом, средняя стоимость бензина за неделю выросла на 47 копеек. Дизель за этот же срок подорожал на 28 копеек (65,5 рублей за литр согласно данным сервиса).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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