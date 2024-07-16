В Тюмени подорожал бензин

Удорожание замечено и по бензину, и по дизельному топливу (архивное фото)
Средняя стоимость бензина в Тюмени за неделю повысилась почти на 50 копеек. Такие данные приводит сервис Fuelprices.
«Стоимость бензина, Тюмень. Рост цены по сравнению с прошлой неделей: АИ-92 — 51,15 рублей за литр (+0,58), АИ-95 — 56,30 рубля (+0,54), АИ-98 — 72,8 рубля (+0,30)», — такая информация содержится на сервисе.
Таким образом, средняя стоимость бензина за неделю выросла на 47 копеек. Дизель за этот же срок подорожал на 28 копеек (65,5 рублей за литр согласно данным сервиса).
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