Мобилизованный житель ЯНАО погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции, исполняя свой воинский долг, погиб житель Салехарда (ЯНАО) Альберт Яптик. Мобилизованный работал в ГКУ «Ямалспас», об этом URA.RU стало известно из социальных сетей.
«Сегодня проводили в последний путь нашего коллегу, героя Альберта Яптика, который погиб в зоне СВО, исполняя воинский долг. Альберт работал в центре обработки вызовов-112 (ГКУ „Ямалспас“)», — сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
Ранее редакция URA.RU сообщала, что мобилизованный житель ЯНАО — Альберт Яптик официально оформил отношения с Надеждой Тави в Тюмени. Как сообщили в администрации окружной столицы, у молодой пары есть дочь, ей шесть месяцев.
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