16 июля 2024

Мобилизованный житель ЯНАО погиб в зоне СВО

Житель Салехарда погиб, исполняя воинский долг в рамках СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель Салехарда погиб на СВО
Житель Салехарда погиб на СВО Фото:

В зоне специальной военной операции, исполняя свой воинский долг, погиб житель Салехарда (ЯНАО) Альберт Яптик. Мобилизованный работал в ГКУ «Ямалспас», об этом URA.RU стало известно из социальных сетей.

«Сегодня проводили в последний путь нашего коллегу, героя Альберта Яптика, который погиб в зоне СВО, исполняя воинский долг. Альберт работал в центре обработки вызовов-112 (ГКУ „Ямалспас“)», — сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Ранее редакция URA.RU сообщала, что мобилизованный житель ЯНАО — Альберт Яптик официально оформил отношения с Надеждой Тави в Тюмени. Как сообщили в администрации окружной столицы, у молодой пары есть дочь, ей шесть месяцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне специальной военной операции, исполняя свой воинский долг, погиб житель Салехарда (ЯНАО) Альберт Яптик. Мобилизованный работал в ГКУ «Ямалспас», об этом URA.RU стало известно из социальных сетей. «Сегодня проводили в последний путь нашего коллегу, героя Альберта Яптика, который погиб в зоне СВО, исполняя воинский долг. Альберт работал в центре обработки вызовов-112 (ГКУ „Ямалспас“)», — сообщили в telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. Ранее редакция URA.RU сообщала, что мобилизованный житель ЯНАО — Альберт Яптик официально оформил отношения с Надеждой Тави в Тюмени. Как сообщили в администрации окружной столицы, у молодой пары есть дочь, ей шесть месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...