Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт комиков-скуфов

В Тюмени пройдет концерт комиков Вовы Бухарова, Севы Ловкачева и Коли Андреева
© Служба новостей «URA.RU»
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Стендап-концерт московских комиков пройдет 27 июля
Стендап-концерт московских комиков пройдет 27 июля Фото:

В Тюмени не осталось мест на концерт скуф-бэнда из Москвы — Вовы Бухарова, Севы Ловкачева и Коли Андреева. Об этом сообщает сервис по продаже билетов.

«Концерт скуф-бэнда или три мушкетера — Вова Бухаров, Сева Ловкачев и Коля Андреев с концертом в Тюмени. Билеты у сцены — мест нет. Билеты на центральные места в первых рядах у сцены также раскуплены», — указывается на сайте сервиса.

Команда комиков позиционирует себя как команду скуфов — неопрятных, повзрослевших мужчин. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили все билеты на концерт автора хита «Ягода Малинка» Хабиба.

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В Тюмени не осталось мест на концерт скуф-бэнда из Москвы — Вовы Бухарова, Севы Ловкачева и Коли Андреева. Об этом сообщает сервис по продаже билетов. «Концерт скуф-бэнда или три мушкетера — Вова Бухаров, Сева Ловкачев и Коля Андреев с концертом в Тюмени. Билеты у сцены — мест нет. Билеты на центральные места в первых рядах у сцены также раскуплены», — указывается на сайте сервиса. Команда комиков позиционирует себя как команду скуфов — неопрятных, повзрослевших мужчин. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили все билеты на концерт автора хита «Ягода Малинка» Хабиба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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