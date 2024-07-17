Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт комиков-скуфов

Стендап-концерт московских комиков пройдет 27 июля
В Тюмени не осталось мест на концерт скуф-бэнда из Москвы — Вовы Бухарова, Севы Ловкачева и Коли Андреева. Об этом сообщает сервис по продаже билетов.
«Концерт скуф-бэнда или три мушкетера — Вова Бухаров, Сева Ловкачев и Коля Андреев с концертом в Тюмени. Билеты у сцены — мест нет. Билеты на центральные места в первых рядах у сцены также раскуплены», — указывается на сайте сервиса.
Команда комиков позиционирует себя как команду скуфов — неопрятных, повзрослевших мужчин. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили все билеты на концерт автора хита «Ягода Малинка» Хабиба.
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