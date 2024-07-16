Тюменцы раскупили все билеты на концерт Хабиба

Певец приедет в Тюмень на следующей неделе
В Тюмени не осталось билетов на концерт исполнителя Хабиба, который пройдет 22 июля. Это следует из данных сервисов по продаже билетов.
«Концерт Хабиба в Тюмени. Нет свободных мест», — следует из данных агрегаторов по продаже билетов.
Исполнитель хита «Ягода Малинка» выступит в Тюмени 22 июля. Ранее URA.RU писало, что на Дне города выступит группа Uma2rman.
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