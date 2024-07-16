Тюменцы раскупили все билеты на концерт Хабиба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Певец приедет в Тюмень на следующей неделе
Певец приедет в Тюмень на следующей неделе Фото:

В Тюмени не осталось билетов на концерт исполнителя Хабиба, который пройдет 22 июля. Это следует из данных сервисов по продаже билетов.

«Концерт Хабиба в Тюмени. Нет свободных мест», — следует из данных агрегаторов по продаже билетов.

Исполнитель хита «Ягода Малинка» выступит в Тюмени 22 июля. Ранее URA.RU писало, что на Дне города выступит группа Uma2rman.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени не осталось билетов на концерт исполнителя Хабиба, который пройдет 22 июля. Это следует из данных сервисов по продаже билетов. «Концерт Хабиба в Тюмени. Нет свободных мест», — следует из данных агрегаторов по продаже билетов. Исполнитель хита «Ягода Малинка» выступит в Тюмени 22 июля. Ранее URA.RU писало, что на Дне города выступит группа Uma2rman.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...