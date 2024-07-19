19 июля 2024

На городском кладбище в Кургане дерево упало на памятники и ограды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Места захоронений пострадали от рухнувшего дерева
Места захоронений пострадали от рухнувшего дерева Фото:

В Кургане на кладбище в микрорайоне Глинки береза рухнула на ограды и памятники. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«Береза упала на памятники и ограды в Глинках. Хотелось бы задать вопрос администрации — кто должен убирать деревья с кладбища?» — спросила собеседница агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. В ведомстве отметили, что упавшее дерево уберут в течение недели.

Фотографии были сделаны 19 июля
Фотографии были сделаны 19 июля
Фото:
Береза раскололась на части при падении
Береза раскололась на части при падении
Фото:

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В Кургане на кладбище в микрорайоне Глинки береза рухнула на ограды и памятники. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Береза упала на памятники и ограды в Глинках. Хотелось бы задать вопрос администрации — кто должен убирать деревья с кладбища?» — спросила собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. В ведомстве отметили, что упавшее дерево уберут в течение недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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