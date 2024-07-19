Места захоронений пострадали от рухнувшего дерева
В Кургане на кладбище в микрорайоне Глинки береза рухнула на ограды и памятники. Об этом URA.RU рассказала читательница.
«Береза упала на памятники и ограды в Глинках. Хотелось бы задать вопрос администрации — кто должен убирать деревья с кладбища?» — спросила собеседница агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. В ведомстве отметили, что упавшее дерево уберут в течение недели.
Фотографии были сделаны 19 июля
Береза раскололась на части при падении
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