20 июля 2024
19 июля 2024

Курганцы проводят в последний путь краеведа Владимира Лукинских

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В Шадринске умер краевед Лукинских
В Шадринске умер краевед Лукинских Фото:

В Шадринске (Курганская область) 22 июля пройдет прощание с Владимиром Лукинских. Он был создателем местного отделения Русского географического общества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Прощание с Владимиром Лукинских пройдет 22 июля с 12:00 до 13:00 в траурном зале по адресу: 4-го Уральского полка, 54А. Труды создателя местного отделения Русского географического общества хорошо знакомы ценителям истории и природы родного края», — говорится в сообщении представителей городской администрации.

Долгие годы Лукинских отдал популяризации жизни и деятельности путешественника и ученого Константина Носилова. Он увековечил его имя в фотолетописи «Знаток Севера», мемориальных плитах и памятных медалях, а также в фильме «Царский писарь». В 2019 году Лукинских был удостоен знака отличия «За заслуги перед городом», отметили в мэрии.

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В Шадринске (Курганская область) 22 июля пройдет прощание с Владимиром Лукинских. Он был создателем местного отделения Русского географического общества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Прощание с Владимиром Лукинских пройдет 22 июля с 12:00 до 13:00 в траурном зале по адресу: 4-го Уральского полка, 54А. Труды создателя местного отделения Русского географического общества хорошо знакомы ценителям истории и природы родного края», — говорится в сообщении представителей городской администрации. Долгие годы Лукинских отдал популяризации жизни и деятельности путешественника и ученого Константина Носилова. Он увековечил его имя в фотолетописи «Знаток Севера», мемориальных плитах и памятных медалях, а также в фильме «Царский писарь». В 2019 году Лукинских был удостоен знака отличия «За заслуги перед городом», отметили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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