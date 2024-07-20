Курганцы проводят в последний путь краеведа Владимира Лукинских

В Шадринске (Курганская область) 22 июля пройдет прощание с Владимиром Лукинских. Он был создателем местного отделения Русского географического общества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Прощание с Владимиром Лукинских пройдет 22 июля с 12:00 до 13:00 в траурном зале по адресу: 4-го Уральского полка, 54А. Труды создателя местного отделения Русского географического общества хорошо знакомы ценителям истории и природы родного края», — говорится в сообщении представителей городской администрации.
Долгие годы Лукинских отдал популяризации жизни и деятельности путешественника и ученого Константина Носилова. Он увековечил его имя в фотолетописи «Знаток Севера», мемориальных плитах и памятных медалях, а также в фильме «Царский писарь». В 2019 году Лукинских был удостоен знака отличия «За заслуги перед городом», отметили в мэрии.
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