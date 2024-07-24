В Тюмени стали известны подробности аварии на пересечении улиц Республики и Челюскинцев. Как сообщает пресс-служба УГИБДД региона, водитель въехавшего в жилой дом «УАЗ» травмирован.
«Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени работают на месте ДТП на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев, где столкнулись „УАЗ“-пикап и „Ниссан“, от удара „УАЗ“ отбросило на угол дома, в водосточную трубу. Предварительно, 40-летний водитель „УАЗ“ в нарушение дорожных знаков повернул налево. Он травмирован», — сообщает пресс-служба.
На месте аварии работают спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП еще выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!