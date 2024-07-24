24 июля 2024

В Тюмени пострадал водитель «УАЗ», который въехал в жилой дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель УАЗ пострадал в аварии
Водитель УАЗ пострадал в аварии Фото:

В Тюмени стали известны подробности аварии на пересечении улиц Республики и Челюскинцев. Как сообщает пресс-служба УГИБДД региона, водитель въехавшего в жилой дом «УАЗ» травмирован.

«Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени работают на месте ДТП на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев, где столкнулись „УАЗ“-пикап и „Ниссан“, от удара „УАЗ“ отбросило на угол дома, в водосточную трубу. Предварительно, 40-летний водитель „УАЗ“ в нарушение дорожных знаков повернул налево. Он травмирован», — сообщает пресс-служба.

На месте аварии работают спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП еще выясняются.

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В Тюмени стали известны подробности аварии на пересечении улиц Республики и Челюскинцев. Как сообщает пресс-служба УГИБДД региона, водитель въехавшего в жилой дом «УАЗ» травмирован. «Сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени работают на месте ДТП на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев, где столкнулись „УАЗ“-пикап и „Ниссан“, от удара „УАЗ“ отбросило на угол дома, в водосточную трубу. Предварительно, 40-летний водитель „УАЗ“ в нарушение дорожных знаков повернул налево. Он травмирован», — сообщает пресс-служба. На месте аварии работают спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП еще выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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