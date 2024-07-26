Взрыв на месторождении в ЯНАО и массовый сбой сотовой сети: события 26 июля на Ямале

ЧП на нефтегазовом предприятии произошло из-за возгорания газовоздушной смеси
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В результате взрыва на месторождении погиб рабочий (архивное фото)
В результате взрыва на месторождении погиб рабочий (архивное фото) Фото:

Взрыв газовой смеси на Восточно-Уренгойском месторождении и гибель рабочего, сбой мобильной связи по всему ЯНАО и увеличение возрастного ценза для стажеров в госучреждениях. Об этих и других событиях к вечеру 26 июля, читайте в подборке URA.RU.

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Взрыв газовой смеси на Восточно-Уренгойском месторождении и гибель рабочего, сбой мобильной связи по всему ЯНАО и увеличение возрастного ценза для стажеров в госучреждениях. Об этих и других событиях к вечеру 26 июля, читайте в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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