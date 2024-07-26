Взрыв на месторождении в ЯНАО и массовый сбой сотовой сети: события 26 июля на Ямале

В результате взрыва на месторождении погиб рабочий (архивное фото)
Взрыв газовой смеси на Восточно-Уренгойском месторождении и гибель рабочего, сбой мобильной связи по всему ЯНАО и увеличение возрастного ценза для стажеров в госучреждениях. Об этих и других событиях к вечеру 26 июля, читайте в подборке URA.RU.
- На нефтегазовом предприятии компании «Роспан»» на Восточно-Уренгойском месторождении в 3:00 произошел взрыв. Погиб рабочий и пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Начавшийся на объекте пожар был оперативно устранен;
- Причиной взрыва стало возгорание газовоздушной смеси, которая вызвала взрыв и последующий пожар. На месте происшествия приехали оперативники окружного следственного комитета и представители прокуратуры. Возбуждено уголовное дело;
- В компании «Роспан» обсудили сроки выплат по страховкам пострадавших рабочих. Источники в силовых структурах предоставили агентству имена пострадавших от взрыва работников;
- Жители Ямала массово пожаловались на отсутствие интернета и мобильной связи в крупных городах и ряде районов округа. Причиной сбоя стал обрыв оптоволоконного кабеля в десяти километрах от Нового Уренгоя;
- Авиакомпания «Ямал» вводит новые рейсы. В августе ямальцы смогут улететь из Салехарда в Сочи и обратно;
- Защита сына депутата и бизнесмена из ЯНАО Игоря Нака, Григория обжаловала арест, который вынес Басманный суд Москвы 3 июля. Рассмотрение апелляции назначено на 31 июля;
- Оленеводам Ямальского района доставили крупную партию дров. В Сеяху и Тамбей привезли 1,5 тысячи кубометров древесного топлива;
- В Тарко-Сале 27 семей получили новые квартиры. В их число вошли семьи участников специальной военной операции;
- Молодые специалисты получили возможность проходить стажировку в органах исполнительной власти ЯНАО круглый год. Помимо этого, для стажеров подняли возрастной ценз с 25 до 30 лет.
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