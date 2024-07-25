25 июля 2024

Авиаперевозчик из ЯНАО вводит новые рейсы в Сочи

Авиакомпания «Ямал» ввела новые рейсы по направлению Сочи — Салехард
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый рейс в Сочи из Салехарда запланирован на 30 августа
Новый рейс в Сочи из Салехарда запланирован на 30 августа Фото:

Авиакомпания «Ямал» вводит новые рейсы из Салехарда в Сочи и обратно в последние дни августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиакомпания «Ямал» вводит новый рейс 30 августа по направлению Салехард — Сочи. Вылет из столицы Ямала — в 18:30. Вылет по направлению Сочи — Салехард — 31 августа в 07:45. Компания указывает время аэропорта. Об этом сообщает telegram-канал авиакомпании "Ямал". 

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО смогут сэкономить до пяти тысяч рублей за авиаперелет, воспользовавшись программой лояльности. Ее 18 июля запустила авиакомпания «Ямал».

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Авиакомпания «Ямал» вводит новые рейсы из Салехарда в Сочи и обратно в последние дни августа. Об этом сообщает пресс-служба компании. Авиакомпания «Ямал» вводит новый рейс 30 августа по направлению Салехард — Сочи. Вылет из столицы Ямала — в 18:30. Вылет по направлению Сочи — Салехард — 31 августа в 07:45. Компания указывает время аэропорта. Об этом сообщает telegram-канал авиакомпании "Ямал".  Ранее сообщалось, что жители ЯНАО смогут сэкономить до пяти тысяч рублей за авиаперелет, воспользовавшись программой лояльности. Ее 18 июля запустила авиакомпания «Ямал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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