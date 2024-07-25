Авиаперевозчик из ЯНАО вводит новые рейсы в Сочи

Новый рейс в Сочи из Салехарда запланирован на 30 августа
Авиакомпания «Ямал» вводит новые рейсы из Салехарда в Сочи и обратно в последние дни августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Авиакомпания «Ямал» вводит новый рейс 30 августа по направлению Салехард — Сочи. Вылет из столицы Ямала — в 18:30. Вылет по направлению Сочи — Салехард — 31 августа в 07:45. Компания указывает время аэропорта. Об этом сообщает telegram-канал авиакомпании "Ямал".
Ранее сообщалось, что жители ЯНАО смогут сэкономить до пяти тысяч рублей за авиаперелет, воспользовавшись программой лояльности. Ее 18 июля запустила авиакомпания «Ямал».
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