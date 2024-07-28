28 июля 2024

На День Тюменской области ждут певицу Валерию. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры с певицей ведутся
Переговоры с певицей ведутся Фото:

В Тюмени в День Тюменской области может выступить певица Валерия. Об этом URA.RU рассказал собственный источник. Переговоры с артисткой уже ведутся.

«Переговоры с певицей Валерией ведутся. Дата выступления артистки пока неизвестна, но концерт пройдет в рамках Дня Тюменской области», — рассказал источник URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт известного певца Дмитрия Маликова. Выступление артиста запланировано на 18 ноября.

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В Тюмени в День Тюменской области может выступить певица Валерия. Об этом URA.RU рассказал собственный источник. Переговоры с артисткой уже ведутся. «Переговоры с певицей Валерией ведутся. Дата выступления артистки пока неизвестна, но концерт пройдет в рамках Дня Тюменской области», — рассказал источник URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт известного певца Дмитрия Маликова. Выступление артиста запланировано на 18 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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