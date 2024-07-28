Переговоры с певицей ведутся
В Тюмени в День Тюменской области может выступить певица Валерия. Об этом URA.RU рассказал собственный источник. Переговоры с артисткой уже ведутся.
«Переговоры с певицей Валерией ведутся. Дата выступления артистки пока неизвестна, но концерт пройдет в рамках Дня Тюменской области», — рассказал источник URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт известного певца Дмитрия Маликова. Выступление артиста запланировано на 18 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!