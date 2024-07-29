В Тюмени выросла стоимость бензина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на топливо обновляются регулярно
Цены на топливо обновляются регулярно Фото:

В Тюмени топливо марки АИ-92 за две недели подорожало на 40 копеек. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«Заправлялся на АЗС. Всегда заливаю АИ-92, в этот раз обратил внимание, что заправить полный бак вышло дороже, чем неделю назад. Стоимость за литр – 50 рублей 90 копеек», – сообщил читатель агентства.

В середине июля в Тюменской области стоимость топлива марки АИ-92 составляла 50 рублей 50 копеек. АИ-95 в аналогичный период – 54 рубля 70 копеек. По данным сайта Fuelprices, средняя стоимость этого бензина на 22 июля составляет 66 рублей 81 копейку.

За такую стоимость продают бензин в Тюменской области
За такую стоимость продают бензин в Тюменской области
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В Тюмени топливо марки АИ-92 за две недели подорожало на 40 копеек. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Заправлялся на АЗС. Всегда заливаю АИ-92, в этот раз обратил внимание, что заправить полный бак вышло дороже, чем неделю назад. Стоимость за литр – 50 рублей 90 копеек», – сообщил читатель агентства. В середине июля в Тюменской области стоимость топлива марки АИ-92 составляла 50 рублей 50 копеек. АИ-95 в аналогичный период – 54 рубля 70 копеек. По данным сайта Fuelprices, средняя стоимость этого бензина на 22 июля составляет 66 рублей 81 копейку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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