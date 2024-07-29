Цены на топливо обновляются регулярно
В Тюмени топливо марки АИ-92 за две недели подорожало на 40 копеек. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.
«Заправлялся на АЗС. Всегда заливаю АИ-92, в этот раз обратил внимание, что заправить полный бак вышло дороже, чем неделю назад. Стоимость за литр – 50 рублей 90 копеек», – сообщил читатель агентства.
В середине июля в Тюменской области стоимость топлива марки АИ-92 составляла 50 рублей 50 копеек. АИ-95 в аналогичный период – 54 рубля 70 копеек. По данным сайта Fuelprices, средняя стоимость этого бензина на 22 июля составляет 66 рублей 81 копейку.
За такую стоимость продают бензин в Тюменской области
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