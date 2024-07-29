В курганском селе Усть-Уйское приведут в порядок братскую могилу

Исторический объект отремонтируют в Курганской области
Власти Целинного округа (Курганская область) ищут подрядчика, который займется приведением в порядок братской могилы в селе Усть-Уйское. Об этом говорится в документации тендера.
«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия „Братская могила“ в селе Усть-Уйское. Начальная цена контракта — 159 тысяч рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.
Отремонтировать исторический объект планируется до середины сентября. Заявки на торги принимаются до 8 августа, отмечается в документации.
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