29 июля 2024

В курганском селе Усть-Уйское приведут в порядок братскую могилу

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторический объект отремонтируют в Курганской области
Исторический объект отремонтируют в Курганской области Фото:

Власти Целинного округа (Курганская область) ищут подрядчика, который займется приведением в порядок братской могилы в селе Усть-Уйское. Об этом говорится в документации тендера.

«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия „Братская могила“ в селе Усть-Уйское. Начальная цена контракта — 159 тысяч рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.

Отремонтировать исторический объект планируется до середины сентября. Заявки на торги принимаются до 8 августа, отмечается в документации.

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Власти Целинного округа (Курганская область) ищут подрядчика, который займется приведением в порядок братской могилы в селе Усть-Уйское. Об этом говорится в документации тендера. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия „Братская могила“ в селе Усть-Уйское. Начальная цена контракта — 159 тысяч рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Отремонтировать исторический объект планируется до середины сентября. Заявки на торги принимаются до 8 августа, отмечается в документации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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