Старосты будут следить за порядком в селах
В Белозерском округе (Курганская область) сельским старостам выдадут специальные удостоверения. Об этом говорится в решении местной Думы.
«Дума Белозерского округа утвердила положение о старостах населенных пунктов. Староста получит удостоверение и будет исполнять обязанности на безвозмездной основе», — говорится в решении, опубликованном в telegram-канале ИС «Белозерское».
Уточняется, что старостой можно стать с 18 лет. Для этого необходимо иметь во владении жилье в населенном пункте округа. О своей работе староста должен будет отчитываться перед Думой и населением, отмечается в документе.
Удостоверение сельского старосты