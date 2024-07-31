31 июля 2024

Сельские старосты в курганских селах получат новые удостоверения. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лебяжьевский район, деревня Верхнеглубокое. Курган, деревня, село, велосипед
Старосты будут следить за порядком в селах Фото:

В Белозерском округе (Курганская область) сельским старостам выдадут специальные удостоверения. Об этом говорится в решении местной Думы.

«Дума Белозерского округа утвердила положение о старостах населенных пунктов. Староста получит удостоверение и будет исполнять обязанности на безвозмездной основе», — говорится в решении, опубликованном в telegram-канале ИС «Белозерское».

Уточняется, что старостой можно стать с 18 лет. Для этого необходимо иметь во владении жилье в населенном пункте округа. О своей работе староста должен будет отчитываться перед Думой и населением, отмечается в документе.

Скрин: <a href="https://t.me/belozerskoe45/4891" target="_blank"> telegram-канал ИС «Белозерское» » src=»/upload/news/799/762/1052799762/c33cffd445f50e429e120e796bfceb9e_760×0_869.474.0.0.jpg»> <div class=Удостоверение сельского старосты
Скрин: telegram-канал ИС «Белозерское»

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В Белозерском округе (Курганская область) сельским старостам выдадут специальные удостоверения. Об этом говорится в решении местной Думы. «Дума Белозерского округа утвердила положение о старостах населенных пунктов. Староста получит удостоверение и будет исполнять обязанности на безвозмездной основе», — говорится в решении, опубликованном в telegram-канале ИС «Белозерское». Уточняется, что старостой можно стать с 18 лет. Для этого необходимо иметь во владении жилье в населенном пункте округа. О своей работе староста должен будет отчитываться перед Думой и населением, отмечается в документе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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