В Кургане ищут площадку для открытия медицинского вуза

01 августа 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

В Кургане есть потенциал для открытия филиала медвуза Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Необходимо в Кургане оценить возможности для подготовки врачей, исходя из имеющейся в регионе базы. Вопрос об открытии филиала медвуза в городе уже прорабатывается. Об этом рассказал руководитель делегации, проректор Российского университета медицины, профессор РАН Олег Левченко. «Мы приехали с коллегами в Курган, чтобы посмотреть площадки, где возможно разместить вуз, где можно обеспечить подготовку врачебных кадров на всех курсах. Российский университет медицины по поручению министра здравоохранения ведет работу в этом направлении», — сообщил Левченко. По словам руководителя делегации, в Кургане имеются высококлассные врачи, которые вполне готовы обеспечить образовательный процесс. Левченко отметил, что высокий уровень подготовки выпускников медколледжа способен обеспечить поток абитуриентов для будущего филиала Российского университета медицины в столице региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо в Кургане оценить возможности для подготовки врачей, исходя из имеющейся в регионе базы. Вопрос об открытии филиала медвуза в городе уже прорабатывается. Об этом рассказал руководитель делегации, проректор Российского университета медицины, профессор РАН Олег Левченко. «Мы приехали с коллегами в Курган, чтобы посмотреть площадки, где возможно разместить вуз, где можно обеспечить подготовку врачебных кадров на всех курсах. Российский университет медицины по поручению министра здравоохранения ведет работу в этом направлении», — сообщил Левченко. По словам руководителя делегации, в Кургане имеются высококлассные врачи, которые вполне готовы обеспечить образовательный процесс. Левченко отметил, что высокий уровень подготовки выпускников медколледжа способен обеспечить поток абитуриентов для будущего филиала Российского университета медицины в столице региона.