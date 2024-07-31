31 июля 2024

В Кургане ищут площадку для открытия медицинского вуза

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Поликлиника. Пермь, медсестра, регистратура, диагноз, поликлиника, медицинский работник, больничный, врач пишет, заключение врача
В Кургане есть потенциал для открытия филиала медвуза Фото:

Необходимо в Кургане оценить возможности для подготовки врачей, исходя из имеющейся в регионе базы. Вопрос об открытии филиала медвуза в городе уже прорабатывается. Об этом рассказал руководитель делегации, проректор Российского университета медицины, профессор РАН Олег Левченко.

«Мы приехали с коллегами в Курган, чтобы посмотреть площадки, где возможно разместить вуз, где можно обеспечить подготовку врачебных кадров на всех курсах. Российский университет медицины по поручению министра здравоохранения ведет работу в этом направлении», — сообщил Левченко.

По словам руководителя делегации, в Кургане имеются высококлассные врачи, которые вполне готовы обеспечить образовательный процесс. Левченко отметил, что высокий уровень подготовки выпускников медколледжа способен обеспечить поток абитуриентов для будущего филиала Российского университета медицины в столице региона.

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Необходимо в Кургане оценить возможности для подготовки врачей, исходя из имеющейся в регионе базы. Вопрос об открытии филиала медвуза в городе уже прорабатывается. Об этом рассказал руководитель делегации, проректор Российского университета медицины, профессор РАН Олег Левченко. «Мы приехали с коллегами в Курган, чтобы посмотреть площадки, где возможно разместить вуз, где можно обеспечить подготовку врачебных кадров на всех курсах. Российский университет медицины по поручению министра здравоохранения ведет работу в этом направлении», — сообщил Левченко. По словам руководителя делегации, в Кургане имеются высококлассные врачи, которые вполне готовы обеспечить образовательный процесс. Левченко отметил, что высокий уровень подготовки выпускников медколледжа способен обеспечить поток абитуриентов для будущего филиала Российского университета медицины в столице региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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