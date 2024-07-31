За курганскими выборами будут следить более 1700 наблюдателей

В Курганской области на выборах губернатора за ходом голосования будут следить более 1700 общественных наблюдателей. Об этом сообщил председатель Общественной палаты РФ в регионе Михаил Белоусов в ходе обсуждения с членом ЦИК РФ Людмилой Маркиной и главой облизбиркома Романом Скиндеревым.
«Сейчас идет подготовка наблюдателей от Общественной палаты РФ и Курганской области, которые примут участие в наблюдении за выборами, назначенными на единый день голосования 8 сентября. Всего пройдут обучение более 1700 общественных наблюдателей», — приводятся слова Белоусова в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте».
Также Михаил Белоусов совместно с Людмилой Маркиной и Романом Скиндерев посетили Мониторинговый центр общественного наблюдения. Визит члена ЦИК РФ связан с проверкой готовности местного избиркома к выборам.
Выборы губернатора Курганской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Избирком зарегистрировал пять кандидатов: Валерий Державин («Справедливая Россия — За Правду»), Ярослав Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ) и Вадим Шумков («Единая Россия»).
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В Курганской области на выборах губернатора за ходом голосования будут следить более 1700 общественных наблюдателей. Об этом сообщил председатель Общественной палаты РФ в регионе Михаил Белоусов в ходе обсуждения с членом ЦИК РФ Людмилой Маркиной и главой облизбиркома Романом Скиндеревым. «Сейчас идет подготовка наблюдателей от Общественной палаты РФ и Курганской области, которые примут участие в наблюдении за выборами, назначенными на единый день голосования 8 сентября. Всего пройдут обучение более 1700 общественных наблюдателей», — приводятся слова Белоусова в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». Также Михаил Белоусов совместно с Людмилой Маркиной и Романом Скиндерев посетили Мониторинговый центр общественного наблюдения. Визит члена ЦИК РФ связан с проверкой готовности местного избиркома к выборам. Выборы губернатора Курганской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Избирком зарегистрировал пять кандидатов: Валерий Державин («Справедливая Россия — За Правду»), Ярослав Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ) и Вадим Шумков («Единая Россия»).