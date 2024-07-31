За курганскими выборами будут следить более 1700 наблюдателей

01 августа 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

В Кургане готовят наблюдателей к выборам губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области — 2024 В Курганской области на выборах губернатора за ходом голосования будут следить более 1700 общественных наблюдателей. Об этом сообщил председатель Общественной палаты РФ в регионе Михаил Белоусов в ходе обсуждения с членом ЦИК РФ Людмилой Маркиной и главой облизбиркома Романом Скиндеревым. «Сейчас идет подготовка наблюдателей от Общественной палаты РФ и Курганской области, которые примут участие в наблюдении за выборами, назначенными на единый день голосования 8 сентября. Всего пройдут обучение более 1700 общественных наблюдателей», — приводятся слова Белоусова в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». Также Михаил Белоусов совместно с Людмилой Маркиной и Романом Скиндерев посетили Мониторинговый центр общественного наблюдения. Визит члена ЦИК РФ связан с проверкой готовности местного избиркома к выборам. Выборы губернатора Курганской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Избирком зарегистрировал пять кандидатов: Валерий Державин («Справедливая Россия — За Правду»), Ярослав Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ) и Вадим Шумков («Единая Россия»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на выборах губернатора за ходом голосования будут следить более 1700 общественных наблюдателей. Об этом сообщил председатель Общественной палаты РФ в регионе Михаил Белоусов в ходе обсуждения с членом ЦИК РФ Людмилой Маркиной и главой облизбиркома Романом Скиндеревым. «Сейчас идет подготовка наблюдателей от Общественной палаты РФ и Курганской области, которые примут участие в наблюдении за выборами, назначенными на единый день голосования 8 сентября. Всего пройдут обучение более 1700 общественных наблюдателей», — приводятся слова Белоусова в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». Также Михаил Белоусов совместно с Людмилой Маркиной и Романом Скиндерев посетили Мониторинговый центр общественного наблюдения. Визит члена ЦИК РФ связан с проверкой готовности местного избиркома к выборам. Выборы губернатора Курганской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Избирком зарегистрировал пять кандидатов: Валерий Державин («Справедливая Россия — За Правду»), Ярослав Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ) и Вадим Шумков («Единая Россия»).