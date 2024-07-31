31 июля 2024

В курганском округе из-за Дня города запретят продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шумихинском округе введут запрет на продажу спиртного Фото:

В Шумихинском округе (Курганская область) из-за проведения Дня города на сутки запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с полуночи до полуночи следующего дня. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети. День города Шумихи состоится 3 августа.

«В Шумихинском округе 3 августа с 00:00 часов до 24:00 часов будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», — говорится в посте группы округа в соцсети «ВКонтакте». Исключением будет розничная продажа спиртного при оказании услуг общественного питания.

Ранее URA.RU писало о введении запрета на продажу алкоголя под Шадринском. Ограничение вводили из-за проведения Крестовско-Ивановской ярмарки.

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В Шумихинском округе (Курганская область) из-за проведения Дня города на сутки запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с полуночи до полуночи следующего дня. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети. День города Шумихи состоится 3 августа. «В Шумихинском округе 3 августа с 00:00 часов до 24:00 часов будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», — говорится в посте группы округа в соцсети «ВКонтакте». Исключением будет розничная продажа спиртного при оказании услуг общественного питания. Ранее URA.RU писало о введении запрета на продажу алкоголя под Шадринском. Ограничение вводили из-за проведения Крестовско-Ивановской ярмарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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