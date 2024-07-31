В курганском округе из-за Дня города запретят продажу алкоголя

01 августа 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

В Шумихинском округе введут запрет на продажу спиртного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шумихинском округе (Курганская область) из-за проведения Дня города на сутки запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с полуночи до полуночи следующего дня. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети. День города Шумихи состоится 3 августа. «В Шумихинском округе 3 августа с 00:00 часов до 24:00 часов будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», — говорится в посте группы округа в соцсети «ВКонтакте». Исключением будет розничная продажа спиртного при оказании услуг общественного питания. Ранее URA.RU писало о введении запрета на продажу алкоголя под Шадринском. Ограничение вводили из-за проведения Крестовско-Ивановской ярмарки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шумихинском округе (Курганская область) из-за проведения Дня города на сутки запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с полуночи до полуночи следующего дня. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети. День города Шумихи состоится 3 августа. «В Шумихинском округе 3 августа с 00:00 часов до 24:00 часов будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива», — говорится в посте группы округа в соцсети «ВКонтакте». Исключением будет розничная продажа спиртного при оказании услуг общественного питания. Ранее URA.RU писало о введении запрета на продажу алкоголя под Шадринском. Ограничение вводили из-за проведения Крестовско-Ивановской ярмарки.