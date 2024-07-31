31 июля 2024

Владелец тюменского завода вошел в список богатейших людей мира

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, михельсон леонид
Миллиардер опустился с 70 до 72 места Фото:

Один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон вошел в список 500 самых богатых людей мира. Информация представлена в рейтинге издания Bloomberg. Бизнесмен занимает там 72 строчку.

«Список 500 богатейших людей мира. 72 место — Леонид Михельсон. Состояние — 25,7 млрд долларов», — говорится в рейтинге издания Bloomberg.

Данные представлены по состоянию на 1августа. Ранее он занимал 70 место в аналогичном списке за июнь 2024 года.

Леонид Михельсон является одним из владельцев компании «Сибур». Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», принадлежащий холдингу, признан одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой.

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Один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон вошел в список 500 самых богатых людей мира. Информация представлена в рейтинге издания Bloomberg. Бизнесмен занимает там 72 строчку. «Список 500 богатейших людей мира. 72 место — Леонид Михельсон. Состояние — 25,7 млрд долларов», — говорится в рейтинге издания Bloomberg. Данные представлены по состоянию на 1августа. Ранее он занимал 70 место в аналогичном списке за июнь 2024 года. Леонид Михельсон является одним из владельцев компании «Сибур». Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», принадлежащий холдингу, признан одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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