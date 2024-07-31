Владелец тюменского завода вошел в список богатейших людей мира

Один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон вошел в список 500 самых богатых людей мира. Информация представлена в рейтинге издания Bloomberg. Бизнесмен занимает там 72 строчку.
«Список 500 богатейших людей мира. 72 место — Леонид Михельсон. Состояние — 25,7 млрд долларов», — говорится в рейтинге издания Bloomberg.
Данные представлены по состоянию на 1августа. Ранее он занимал 70 место в аналогичном списке за июнь 2024 года.
Леонид Михельсон является одним из владельцев компании «Сибур». Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», принадлежащий холдингу, признан одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой.
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