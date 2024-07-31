В Кургане будут судить мигрантку, пытавшуюся дать взятку

01 августа 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Мигрантку ждет суд за попытку дать взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане будут судить 43-летнюю гражданку иностранного государства за попытку дачи взятки сотруднику миграционной службы. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней гражданки иностранного государства, обвиняемой покушении на дачу взятки. В скором времени уголовное дело по существу рассмотрит суд», — говорится на сайте ведомства. По данным следствия, 4 июля мигрантка в служебном кабинете районного отдела полиции предложила взятку в размере 50 000 рублей сотруднику миграционной службы, чтобы ее родственницу не привлекали к административной ответственности. От взятки сотрудник отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть. Женщину задержали для разбирательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане будут судить 43-летнюю гражданку иностранного государства за попытку дачи взятки сотруднику миграционной службы. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней гражданки иностранного государства, обвиняемой покушении на дачу взятки. В скором времени уголовное дело по существу рассмотрит суд», — говорится на сайте ведомства. По данным следствия, 4 июля мигрантка в служебном кабинете районного отдела полиции предложила взятку в размере 50 000 рублей сотруднику миграционной службы, чтобы ее родственницу не привлекали к административной ответственности. От взятки сотрудник отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть. Женщину задержали для разбирательства.