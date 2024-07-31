31 июля 2024

В Кургане будут судить мигрантку, пытавшуюся дать взятку

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии, герб россии, кресло судьи
Мигрантку ждет суд за попытку дать взятку Фото:

В Кургане будут судить 43-летнюю гражданку иностранного государства за попытку дачи взятки сотруднику миграционной службы. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней гражданки иностранного государства, обвиняемой покушении на дачу взятки. В скором времени уголовное дело по существу рассмотрит суд», — говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, 4 июля мигрантка в служебном кабинете районного отдела полиции предложила взятку в размере 50 000 рублей сотруднику миграционной службы, чтобы ее родственницу не привлекали к административной ответственности. От взятки сотрудник отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть. Женщину задержали для разбирательства.

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В Кургане будут судить 43-летнюю гражданку иностранного государства за попытку дачи взятки сотруднику миграционной службы. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней гражданки иностранного государства, обвиняемой покушении на дачу взятки. В скором времени уголовное дело по существу рассмотрит суд», — говорится на сайте ведомства. По данным следствия, 4 июля мигрантка в служебном кабинете районного отдела полиции предложила взятку в размере 50 000 рублей сотруднику миграционной службы, чтобы ее родственницу не привлекали к административной ответственности. От взятки сотрудник отказался и сообщил об инциденте в дежурную часть. Женщину задержали для разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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