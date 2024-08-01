ВСУ покинули ключевые позиции в Клещеевке: главное о СВО к 1 августа

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех ЗРК Patriot

01 августа 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Силовые структуры РФ заявили о сдавливании ВСУ Фото: U. S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные покинули важные военные позиции у Клещеевки, на артемовском направлении. Западные СМИ отметили, что даже с помощью F-16 ВСУ вряд ли изменят ход конфликта. Вопрос о проведении мирного саммита по Украине с участием РФ. В материале URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 1 августа. ВСУ покинули ключевые позиции в районе Клещеевки Вооруженные силы Украины отступили с ключевых позиций у Клещеевки на артемовском направлении в ДНР, утратив контроль над важными высотами. Силовые структуры сообщили, что линии обороны украинской армии на этом участке фронта «надломились». Солдаты противника понесли значительные потери. Глава МИД Литвы подтвердил наличие F-16 на Украине Литва подтвердила поставку первой партии истребителей F-16 на Украину, что стало значимым событием в рамках военной помощи. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил это достижение, заявив в соцсети Х (бывший Twitter), что еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной. Издание The Telegraph также уточнило, что Украина уже использовала эти самолеты для выполнения задач по противовоздушной обороне. Украина тратит миллиарды на конфликт с РФ Украина ежедневно тратит около 5,6 миллиардов гривен на обеспечение конфликта с Россией, и ожидается, что эти расходы значительно возрастут в 2025 году до 2,227 триллиона гривен. Об этом заявил украинский народный депутат Алексей Леонов, добавив, что в 2026 году расходы могут снизиться до 1,627 триллиона гривен. Его слова передает издание «Страна.UA». Военкоры засняли F-16 над Львовом Фотографии истребителей F-16, пролетающих над Львовом, подтвердили поставки западными странами военной помощи Украине. Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал изображение самолета, пролетавшего над башней с часами и украинским флагом, что стало весомым доказательством присутствия F-16 в стране. Матвиенко об условиях переговоров с Украиной Россия готова к мирным переговорам с Украиной при учете своих интересов и реальной ситуации на международной арене. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никаких уступок по территории, включающей Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, не будет. Об этом она сообщила на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия-24». США и проблема обучения украинских пилотов на F-16 Вооруженным силам Украины не хватает обученных пилотов для управления истребителями F-16, что ограничивает их боевое применение. Обучение было разрозненным и проходило в нескольких странах, что привело к нехватке пилотов. Издание New York Post отметило, что даже с этой важной помощью F-16 «вряд ли смогут переломить ход» конфликта. Минобороны РФ об уничтожении ЗРК Patriot Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, произведенные в США, в ходе спецоперации. Минобороны РФ также сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками, поездов с боеприпасами и скоплений военных солдат и техники противника в 147 районах, что привело к потерям Украины до 1965 человек за сутки. Песков о мирном саммите по Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент мирный саммит по Украине с участием РФ не планируется. В интервью «Комсомольской правде» он отметил, что Россия готова к диалогу, но не доверяет офису президента Украины Владимира Зеленского. Российская штурмовая авиация нанесла удары по ВСУ Российские военные летчики на штурмовых самолетах Су-25 группировки «Восток» атаковали позиции ВСУ, используя неуправляемые авиационные ракеты. Экипажи летали на предельно малых высотах, выполняя пуски ракет с кабрирования и маневрируя при уходе от цели, сообщил Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные покинули важные военные позиции у Клещеевки, на артемовском направлении. Западные СМИ отметили, что даже с помощью F-16 ВСУ вряд ли изменят ход конфликта. Вопрос о проведении мирного саммита по Украине с участием РФ. В материале URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 1 августа. Вооруженные силы Украины отступили с ключевых позиций у Клещеевки на артемовском направлении в ДНР, утратив контроль над важными высотами. Силовые структуры сообщили, что линии обороны украинской армии на этом участке фронта «надломились». Солдаты противника понесли значительные потери. Литва подтвердила поставку первой партии истребителей F-16 на Украину, что стало значимым событием в рамках военной помощи. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил это достижение, заявив в соцсети Х (бывший Twitter), что еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной. Издание The Telegraph также уточнило, что Украина уже использовала эти самолеты для выполнения задач по противовоздушной обороне. Украина ежедневно тратит около 5,6 миллиардов гривен на обеспечение конфликта с Россией, и ожидается, что эти расходы значительно возрастут в 2025 году до 2,227 триллиона гривен. Об этом заявил украинский народный депутат Алексей Леонов, добавив, что в 2026 году расходы могут снизиться до 1,627 триллиона гривен. Его слова передает издание «Страна.UA». Фотографии истребителей F-16, пролетающих над Львовом, подтвердили поставки западными странами военной помощи Украине. Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал изображение самолета, пролетавшего над башней с часами и украинским флагом, что стало весомым доказательством присутствия F-16 в стране. Россия готова к мирным переговорам с Украиной при учете своих интересов и реальной ситуации на международной арене. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никаких уступок по территории, включающей Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, не будет. Об этом она сообщила на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия-24». Вооруженным силам Украины не хватает обученных пилотов для управления истребителями F-16, что ограничивает их боевое применение. Обучение было разрозненным и проходило в нескольких странах, что привело к нехватке пилотов. Издание New York Post отметило, что даже с этой важной помощью F-16 «вряд ли смогут переломить ход» конфликта. Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, произведенные в США, в ходе спецоперации. Минобороны РФ также сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками, поездов с боеприпасами и скоплений военных солдат и техники противника в 147 районах, что привело к потерям Украины до 1965 человек за сутки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент мирный саммит по Украине с участием РФ не планируется. В интервью «Комсомольской правде» он отметил, что Россия готова к диалогу, но не доверяет офису президента Украины Владимира Зеленского. Российские военные летчики на штурмовых самолетах Су-25 группировки «Восток» атаковали позиции ВСУ, используя неуправляемые авиационные ракеты. Экипажи летали на предельно малых высотах, выполняя пуски ракет с кабрирования и маневрируя при уходе от цели, сообщил Пятый канал.