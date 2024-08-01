Происшествия Криминал Жительнице Кургана грозит три года колонии за прописку трех мигрантов на даче 02 августа 2024 в 19:04 Размер текста - 17 + Женщине из Кургана грозит три года тюрьмы за фиктивную прописку трех иностранцев на даче Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане следственные органы УМВД России по региону обвиняют 39-летнюю женщину в фиктивной регистрации троих иностранцев на своей даче, за что ей грозит до трех лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «В Кургане 39-летняя жительница фиктивно поставила на учет по месту пребывания троих иностранных граждан на принадлежащем ей дачном участке. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что эти граждане не проживали по адресу», — отметили в пресс-службе УМВД России по региону. По данным с сайта, дознавателем отдела полиции №1 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело. Теперь, как сообщает ведомство, женщине грозит до трех лет лишения свободы за нарушение миграционного законодательства. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана признали виновным в фиктивной постановке на учет мигранта. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане следственные органы УМВД России по региону обвиняют 39-летнюю женщину в фиктивной регистрации троих иностранцев на своей даче, за что ей грозит до трех лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «В Кургане 39-летняя жительница фиктивно поставила на учет по месту пребывания троих иностранных граждан на принадлежащем ей дачном участке. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что эти граждане не проживали по адресу», — отметили в пресс-службе УМВД России по региону. По данным с сайта, дознавателем отдела полиции №1 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело. Теперь, как сообщает ведомство, женщине грозит до трех лет лишения свободы за нарушение миграционного законодательства. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана признали виновным в фиктивной постановке на учет мигранта. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям