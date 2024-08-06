06 августа 2024

В Кургане на месте бывшей усадьбы купца Кропанина откроют кафе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйбышева, 10. Курган, Куйбышева 10
В Кургане появится кафе с прокатом спортинвентаря рядом с набережной Фото:

В Кургане планируют открыть кафе с прокатом спортивного инвентаря на месте бывшей усадьбы купца Ивана Кропанина. Объект находится на улице Куйбышева 10 напротив недостроенного жилого комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший место строительства. Исторический особняк сгорел в 2007 году, после сноса земля была продана строительной компании.

«В здании будущего кафе по улице Куйбышева уже завершены внешние отделочные работы. К объекту прокладывают отдельную газовую трубу», — передает корреспондент URA.RU. При этом паспорта объекта найти не удалось, чтобы посмотреть точную дату сдачи кафе.

Разрешение на строительство здания кафе было выдано в 2021 году. Земельный участок бывшей усадьбы продали на аукционе компании «Дельта» из Кургана. До этого территория после сноса сгоревшего особняка долгое время пустовала и использовалась в качестве автостоянки.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут дом помещика XIX века, представляющий собой историко-культурную ценность. Двухэтажное здание, построенное 106 лет назад, планируют демонтировать из-за аварийного состояния. Объект находится по улице Гоголя, 90а. Также сообщалось, что мэрия Кургана продала бизнесмену усадьбу крестьянина XIX века Калистрата Букова. Чиновники оценили исторический дом в 9 млн рублей.

Куйбышева, 10. Курган
Здание кафе построили на месте сгоревшей усадьбы купца Кропанина
Фото:
Куйбышева, 10. Курган
Строительством кафе занималась курганская компания «Дельта»
Фото:
Так здание бывшего особняка купца Кропанина выглядел до того, как сгорело в пожаре в 2007 году
Так здание бывшего особняка купца Кропанина выглядел до того, как сгорело в пожаре в 2007 году
Фото:
После сноса усадьбы долгое время на пустыре была автомобильная стоянка
После сноса усадьбы долгое время на пустыре была автомобильная стоянка
Фото:

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В Кургане планируют открыть кафе с прокатом спортивного инвентаря на месте бывшей усадьбы купца Ивана Кропанина. Объект находится на улице Куйбышева 10 напротив недостроенного жилого комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший место строительства. Исторический особняк сгорел в 2007 году, после сноса земля была продана строительной компании. «В здании будущего кафе по улице Куйбышева уже завершены внешние отделочные работы. К объекту прокладывают отдельную газовую трубу», — передает корреспондент URA.RU. При этом паспорта объекта найти не удалось, чтобы посмотреть точную дату сдачи кафе. Разрешение на строительство здания кафе было выдано в 2021 году. Земельный участок бывшей усадьбы продали на аукционе компании «Дельта» из Кургана. До этого территория после сноса сгоревшего особняка долгое время пустовала и использовалась в качестве автостоянки. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут дом помещика XIX века, представляющий собой историко-культурную ценность. Двухэтажное здание, построенное 106 лет назад, планируют демонтировать из-за аварийного состояния. Объект находится по улице Гоголя, 90а. Также сообщалось, что мэрия Кургана продала бизнесмену усадьбу крестьянина XIX века Калистрата Букова. Чиновники оценили исторический дом в 9 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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