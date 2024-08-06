В Кургане появится кафе с прокатом спортинвентаря рядом с набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют открыть кафе с прокатом спортивного инвентаря на месте бывшей усадьбы купца Ивана Кропанина. Объект находится на улице Куйбышева 10 напротив недостроенного жилого комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший место строительства. Исторический особняк сгорел в 2007 году, после сноса земля была продана строительной компании.

«В здании будущего кафе по улице Куйбышева уже завершены внешние отделочные работы. К объекту прокладывают отдельную газовую трубу», — передает корреспондент URA.RU. При этом паспорта объекта найти не удалось, чтобы посмотреть точную дату сдачи кафе.

Разрешение на строительство здания кафе было выдано в 2021 году. Земельный участок бывшей усадьбы продали на аукционе компании «Дельта» из Кургана. До этого территория после сноса сгоревшего особняка долгое время пустовала и использовалась в качестве автостоянки.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана снесут дом помещика XIX века, представляющий собой историко-культурную ценность. Двухэтажное здание, построенное 106 лет назад, планируют демонтировать из-за аварийного состояния. Объект находится по улице Гоголя, 90а. Также сообщалось, что мэрия Кургана продала бизнесмену усадьбу крестьянина XIX века Калистрата Букова. Чиновники оценили исторический дом в 9 млн рублей.

Здание кафе построили на месте сгоревшей усадьбы купца Кропанина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительством кафе занималась курганская компания «Дельта» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Так здание бывшего особняка купца Кропанина выглядел до того, как сгорело в пожаре в 2007 году Культурное наследие города Кургана Фото:

После сноса усадьбы долгое время на пустыре была автомобильная стоянка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU