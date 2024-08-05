Тюменский замгубернатора Пантелеев сохранится в должности после скандала в драмтеатре

В деле о мошенничестве в Тюменском драмтеатре не нашли новых фигурантов

06 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев не знал о том, что происходит в Тюменском драмтеатре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Силовикам не удалось найти доказательств того, что заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву было известно о мошенничестве в драмтеатре Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В правительстве региона Пантелеев, помимо прочего, курирует направление культуры. Главными фигурантами по указанному уголовному делу остаются директор театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин. «По данным силовиков, Пантелеев не знал о мошенничестве в Тюменском драмтеатре. Главными фигурантами по делу остаются Осинцев и Чурсин», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин были задержаны 18 июля. Их подозревают в хищениях на общую сумму более 14 миллионов рублей. На время следствия они были помещены под домашний арест. В пресс-службе заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева агентству сообщили, что комментарии последуют позже. «После арестов в драмтеатре представители департамента культуры Тюменской области сделали заявление о том, что готовы сотрудничать со следствием. Мы, в свою очередь, считаем, что во время расследования мы не вправе давать какие-либо комментарии по данной ситуации. Возможно, они последуют позже», — сообщили там URA.RU. В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес Тюменского концертно — театрального объединения, в состав которого входит драмтеатр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовикам не удалось найти доказательств того, что заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву было известно о мошенничестве в драмтеатре Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В правительстве региона Пантелеев, помимо прочего, курирует направление культуры. Главными фигурантами по указанному уголовному делу остаются директор театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин. «По данным силовиков, Пантелеев не знал о мошенничестве в Тюменском драмтеатре. Главными фигурантами по делу остаются Осинцев и Чурсин», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Директор Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин были задержаны 18 июля. Их подозревают в хищениях на общую сумму более 14 миллионов рублей. На время следствия они были помещены под домашний арест. В пресс-службе заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева агентству сообщили, что комментарии последуют позже. «После арестов в драмтеатре представители департамента культуры Тюменской области сделали заявление о том, что готовы сотрудничать со следствием. Мы, в свою очередь, считаем, что во время расследования мы не вправе давать какие-либо комментарии по данной ситуации. Возможно, они последуют позже», — сообщили там URA.RU. В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес Тюменского концертно — театрального объединения, в состав которого входит драмтеатр.