Тюменцы увидят один из самых ярких звездопадов года

В небе над Тюменью в августе жители областной столицы увидят звездопад Персеиды. Как рассказал URA.RU исследователь атмосферных явлений Дмитрий Абашев, в самый пик над тюменцами будет падать до 150 звезд в час.
«Метеорный поток Персеиды считается одним из самых красивых звездопадов, он всегда проходит в августе. В этом году тюменцы сильнее всего будут его наблюдать 12—13 августа. Традиционно наблюдению могут помешать смог и туман, поэтому лучше выехать за город и смотреть на звездное небо там. Максимальная интенсивность составит 100-150 звезд в час», — сообщил URA.RU Дмитрий Абашев.
Для лучшего наблюдения астроном советует дожидаться середины ночи, когда лунный свет не такой яркий. Закончится метеорный поток 24 августа.
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В небе над Тюменью в августе жители областной столицы увидят звездопад Персеиды. Как рассказал URA.RU исследователь атмосферных явлений Дмитрий Абашев, в самый пик над тюменцами будет падать до 150 звезд в час. «Метеорный поток Персеиды считается одним из самых красивых звездопадов, он всегда проходит в августе. В этом году тюменцы сильнее всего будут его наблюдать 12—13 августа. Традиционно наблюдению могут помешать смог и туман, поэтому лучше выехать за город и смотреть на звездное небо там. Максимальная интенсивность составит 100-150 звезд в час», — сообщил URA.RU Дмитрий Абашев. Для лучшего наблюдения астроном советует дожидаться середины ночи, когда лунный свет не такой яркий. Закончится метеорный поток 24 августа.