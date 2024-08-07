07 августа 2024

Поисковики нашли живой пропавшую в Тюмени пенсионерку

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Женщина пропала в микрорайоне Европейский 4 августа 2024 года
Женщина пропала в микрорайоне Европейский 4 августа 2024 года Фото:

В Тюмени нашли пенсионерку, которая пропала, уйдя из дома 4 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Жива. Леоненко (Захарова) Елена Николаевна, 64 года, микрорайон Европейский, Центральный АО, город Тюмень», — сообщили поисковики на своем форуме.

Ранее URA.RU сообщало, что 64-летняя женщина вышла из дома в микрорайоне Европейский и пропала. Местоположение женщины было неизвестно на протяжении четырех дней.

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В Тюмени нашли пенсионерку, которая пропала, уйдя из дома 4 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Жива. Леоненко (Захарова) Елена Николаевна, 64 года, микрорайон Европейский, Центральный АО, город Тюмень», — сообщили поисковики на своем форуме. Ранее URA.RU сообщало, что 64-летняя женщина вышла из дома в микрорайоне Европейский и пропала. Местоположение женщины было неизвестно на протяжении четырех дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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