Поисковики нашли живой пропавшую в Тюмени пенсионерку

Женщина пропала в микрорайоне Европейский 4 августа 2024 года
В Тюмени нашли пенсионерку, которая пропала, уйдя из дома 4 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Жива. Леоненко (Захарова) Елена Николаевна, 64 года, микрорайон Европейский, Центральный АО, город Тюмень», — сообщили поисковики на своем форуме.
Ранее URA.RU сообщало, что 64-летняя женщина вышла из дома в микрорайоне Европейский и пропала. Местоположение женщины было неизвестно на протяжении четырех дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!